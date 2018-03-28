Жизель Бюндхен: «Я могу съесть десять пончиков за раз!» 

@giseleЖизель Бюндхен: «Я могу съесть десять пончиков за раз!»Жизель Бюндхен (37) долгие годы придерживается здорового образа жизни. Она и ее муж, американский футболист Том Брэди, употребляют только органические продукты. В их доме под запретом хлеб из белой муки, глютен, сахар, пасленовые овощи (помидоры, баклажаны), жирное мясо, соль. Жизель даже кофе пьет органический! Наградой тому завидная фигура — мечта многих женщин. Но, как оказалось, и у красавицы Жизель ей свои слабости. О любви к десертам модель рассказала в недавнем интервью. Вернее, к одному — мини-пончикам: Эти мини-пончики в глазури, обсыпке, с начинкой и без нее. Я могу съесть до десяти за раз!
Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 28 Июн 2016 в 9:53 PDT Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 24 Ноя 2016 в 2:30 PST Охотно верим! Но готовы поспорить, что подобный праздник живота Жизель устраивает себе крайне редко. Все-таки, стройная фигура — это на 80% питание и только на 20% физические нагрузки. О спорте модель тоже не забывает — она обожает бокс, кунг фу, йогу и теннис. Практикует один из видов на выбор ежедневно. Читай также, почему фанаты не узнали Наоми Кэмпбелл без макияжа.
Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 26 Фев 2018 в 5:47 PST Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 14 Апр 2016 в 7:37 PDT