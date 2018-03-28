Черная метка или зеленый свет? На российских продуктах к концу года появится маркировка — полезные они или нет

Продукты предлагают делить на три группы, в зависимости от содержания в них вредных насыщенных жиров, соли и сахара. Зеленой полосой будут отмечаться товары, которые на 100 граммов продукта содержат менее 1,5 г насыщенных жиров, менее 3 г жиров в целом, а также менее 5 г сахара и 0,3 г поваренной соли.

В «красную» зону попададут продукты, в которых на 100 граммов жира более 17,5 г (из них более 5 г насыщенных), сахара более 22 г, а соли более 1,5 г.

Также предусмотрена оранжевая полоса для товаров со средними показателями.

В первую группу точно попадут овощи, рыба, крупы и мясо, во вторую — соки, хлеб, любые полуфобрикаты, готовые завтраки, молочная продукция, а в третью — кондитерские изделия, алкогольные напитки. Специалисты отмечают, что продукты с красной или оранжевой «меткой» не являются вредными или некачественными, речь идет лишь о полезности.

На первых порах маркировка будет делом добровольным. Так что, скорее всего, производители с удовольствием будут наносить на свои продукты зеленые полоски, а вот оранжевые и тем более красные — вряд ли.