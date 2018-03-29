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Котлетки из краба с яйцом, авокадо и кукурузой
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Котлетки из краба с яйцом, авокадо и кукурузой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
фарш крабовый — 100 г  масло растительное — 20 г  масло сливочное — 10 г  яйцо куриное — 3 шт.
соль — 3 г  соус голландский — 40 г  кукуруза консервированная — 15 г  авокадо — 1/3 шт.
помидоры черри — 4 шт.
лук-порей — 5 г  кинза — 5 г  кресс-салат — 5 г  перец молотый — 3 г  хлеб домашний — 25 г (1 кусочек)
Приготовление:
В крабовый фарш добавить сливочное масло, одно яйцо и соль, перемешать и сформировать котлетки. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Затем запекать в духовке шесть минут. Хлеб обжарить на сковороде без масла до золотистой корочки. Можно использовать тостер. На хлеб выложить крабовые котлетки, а на них — яйца пашот. Сверху полить голландским соусом и украсить свежей зеленью. Добавить свежемолотый перец по вкусу. Авокадо и помидоры черри обжарить несколько минут на масле и выложить на тарелку.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана
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