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25 продуктов, которые вы храните неправильно
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25 продуктов, которые вы храните неправильно 

Medaboutme.ru 24 минуты назад
Фото: Medaboutme.ru
Содержание25 продуктов, которые вы храните неправильноПомидорыЧеснок и лукКартофельГрибыСвежие травы, зеленьОхлажденная птица и мясоБананы и другие тропические фруктыЯблокиЯйцаВиноград и другие ягодыМолоко, йогурт, твердый сырАрбуз и дыняРастительное маслоМорковьКрупы и мукаГотовые блюда
Примерно треть своего ежемесячного дохода россияне тратят на еду, что с точки зрения покупательской способности довольно много. В европейских странах аналогичный показатель составляет 15-20%, а бедных государствах — больше 50%.
И не было бы так грустно, если бы еда шла на пользу здоровью человека. Сегодня же это не совсем так! По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, порядка 20 миллионов тонн еды в год россияне просто выбрасывают! Что это — неуместный шик или неумение хранить еду? Проверьте себя: что вы знаете о полезных свойствах продуктов и условиях, которые нужно создать, чтобы они сохранились!
25 продуктов, которые вы храните неправильно Помидоры
Тот, кто выращивает томаты, знает, что при температуре 20С и выше, помидоры становятся необыкновенно вкусными и ароматными. А вот если их поместить в холодильник, их лучшие свойства притупляются, меняется вкус.
Поэтому томаты лучше покупать на один раз, а если вам удалось собрать хороший урожай, держите его на нижней полке холодильника. Но помните: спелые помидоры выделяют летучие вещества, которые ученые называют этиленами, они ускоряют созревание других продуктов, а зрелые заставляют портиться. Не хотите, чтобы бананы быстро потемнели, а на черешнях образовалась гниль — разделите продукты!
Чеснок и лук  Эти полезные овощи теплолюбивые. К тому же, они боятся света, поэтому хранение на солнечной кухне им вряд ли понравится, чего не скажешь про темную и прохладную кладовую. Но не стоит впадать в крайности — в холодильнике душистым овощам тоже не место. Конденсат и холод могут активизировать процессы гниения.
Картофель
Оказывается, мы не так хорошо знаем этот корнеплод, как считали раньше! По свидетельствам ученых, жареная картошка и картофель фри могут содержать акриламид — вещество, которое становится токсичным под влиянием низких температур. Поэтому держать их в холодильнике нельзя.
С сырым картофелем тоже не все просто! Идеальное место для его хранения — просторное, сухое и темное. Учитывайте, что картофель выделяет углекислый газ! Если запереть его в тесноте, он начнет прорастать и морщиться. Поэтому подготовьте для него специальные ящики и поддоны.
Факт!
Стоимость килограмма картофеля в 200 раз меньше, чем чипсов, которые можно из него приготовить.
Грибы
Если вечером намечается приготовление «Грибной полянки» — популярного салата, который подойдет на каждый день и разнообразит стол в праздник, приобретенные грибы сложите в бумажный пакет (предварительно мыть не надо!) и уберите в холодильник, там они подождут своей участи. А если требуется длительное хранение грибов, их следует хорошенько вымыть, подождать пока вода стечет и засушить. Популярный способ хранения грибов — в холодильнике — ошибочен!
Свежие травы, зелень
Их подобно букетам свежесорванных цветов часто ставят в банку с водой и оставляют на подоконнике. И это неправильно! Зелень дольше будет храниться, если ее сложить в бумажный пакет. Он впитает лишнюю влагу и не позволит зелени завянуть.
Охлажденная птица и мясо
Их покупать лучше перед приготовлением блюд или сразу же замораживать. Но если нужно продлить срок хранения продуктов, обязательно обворачиваете сырье в 2-3 слоя пищевой пленки. И кладите его не на верхнюю полку холодильника, а на самую нижнюю. Учитывайте, что мясо — возможный источник заражения возбудителями различных заболеваний. В недрах холодильника держите его не дольше двух суток, а вот в морозилке сырье спокойно выдержит 4-5 месяцев.
А вы знали?
Один из самых необычных и неоднозначных видов мяса — мыши. Его употребляют в пищу в Китае.
Бананы и другие тропические фрукты
Стоит вспомнить, в каких условиях их выращивают, и сразу станет ясно, что эти продукты «заморозки» холодильника не переживут. Не держите их в холодильнике! Так, чтобы «приостановить» процесс созревания бананов и предупредить потемнение кожуры, каждый плод положите в отдельный бумажный пакет или оберните пленкой, и поместите в темное прохладное место.
Яблоки
Самый популярный фрукт в России требует бережного обращения. При этом держать его в холодильнике — совсем не вариант. Разные сорта яблок следует хранить отдельно друг от друга и делать это лучше в кладовой или подвале, создав для этого необходимые условия. Так, яблоки легко переживут осень и зиму, если поместить их в ящик, заполненный стружкой или луковой шелухой. Последние предупредят собирание влаги и гниение продукта. А если вы достали яблоко наливное и смогли осилить только половину фрукта, взбрызните оставшуюся половинку лимонным соком и поставьте в холодильник. Плод не потемнеет и не испортится.
Вопреки мнению производителей холодильников, хранить яйца на дверце — не лучшая идея. Хотя бы потому, что при открытии устройства возникает перепад температур, который яйцам точно не идет на пользу, от этого они быстрее протухают. Идеальные условия для хранения яиц — в упаковке от производителя на дальней полке холодильника. Почему именно в упаковке? Как бы парадоксально это ни звучало, яйца имеют способность впитывать запахи через скорлупу.
А вы знали?
Яйца являются одним из немногих натуральных продуктов, которые содержат солнечный витамин D.
Виноград и другие ягоды
Плоды винограда — очень капризные ягоды. Лучшее место для их хранения — не холодильник, вопреки расхожему мнению, а вентилируемый пластиковый пакет, в котором обычно и реализуют виноград в гипермаркетах. Точно так же стоит поступать и с другими видами ягод.
Прежде чем отправить их «в ссылку», во избежание гнили и процессов брожжения, подсушите на бумажном полотенце и только затем сложите в пакет. Мыть ягоды нужно непосредственно перед едой. Обратите внимание еще на одну значимую деталь! Если вы хотите сохранить черешни и вишни, не отделяйте их от плодоножек, так они быстро пустят сок и испортятся.
Молоко, йогурт, твердый сыр  Молоко и йогурт не стоит держать на дверце холодильника, здесь они портятся быстрее всего. Лучшее место для их хранения — средняя полка холодильника. Причем, чем меньше продукта осталось в упаковке, тем ближе к задней стенке он должен лежать (там холоднее). А вот срок хранения сыров определяет даже не столько температурный режим, сколько условия сберегания. Чтобы продукт не черствел и не покрывался плесенью, обворачивайте его фольгой или полиэтиленовой пленкой.
Арбуз и дыня
Арбузы и дыни сохранят и даже приумножат свои полезные свойства, если держать их при комнатных температурах. Исследования показывают, что хранение на столе в течение недели позволяет практически вдвое увеличить содержание ликопина и бета-каротина в культурах!. В холодильнике же арбузу и дыне не место — там они со временем теряют антиоксиданты. Хотите полакомиться холодным сочным десертом? Перед употреблением поместите его на четверть часа в холодильник — этого будет достаточно.
Лайфхак!
Хотите продлить срок годности продуктов? По приходе из магазина домой освобождайте их от полиэтиленовой пленки и перекладывайте в бумажные пакеты. Они впитывают лишнюю влагу и тем самым предотвращают порчу еды.
Растительное масло
Ставить масло «про запас» в холодильник — не стоит, и место занимает, и смысла никакого нет! Этот вид продуктов следует держать в недрах кухонного шкафа. Масло не терпит солнечный свет, поэтому должно храниться в темноте. Если же по каким-то причинам вы не можете создать такие условия, оберните бутылку фольгой и проблема будет решена.
Морковь
Молодые овощи хорошо хранятся в темном прохладном месте, там они легко перезимуют и смогут радовать хрустящим вкусом в любой момент. В холодильнике держать морковь не рекомендуется, тем более по соседству с фруктами или томатами. Морковь чувствительна к воздействию этилена, если этим пренебречь, она быстро станет прогорклой и невкусной.
Крупы и мука
Первое, что нужно сделать после покупки — освободить крупы и муку от полиэтилена, в который они упакованы. Это значительно продлит срок годности продукта и не позволит завестись «живности». Лучшие емкости для хранения сыпучей еды — стеклянные и керамические, при этом обязательно с плотной крышкой. В таких условиях рис может храниться годами, гречка до трех лет, а овсянка — до полугода.
Готовые блюда
Варить борщ сразу на неделю и жарить котлеты на две — большая ошибка. Разумеется, если вы не собираетесь их замораживать. Самый длительный срок, который могут выдержать скоропортящиеся продукты на полках холодильника — 5 дней. При этом значение имеет каждый нюанс! Так, если в блюде содержится майонез, предельный максимум для него — двое суток с момента приготовления. В составе яйца, молоко или йогурт — продукт будет считаться «испорченным», как только закончится срок годности, указанный на упаковке любого их перечисленных ингредиентов.
К тому же, доверять хранению в холодильнике можно лишь тогда, если вы убрали готовое блюдо в него, не позднее двух часов после приготовления.
Комментарий экспертаЛесли Бек, диетолог, редактор медицинского сайта
Пометка «срок годности» на упаковке продукта относится к его качеству. Другими словами, она означает, на протяжении какого времени продукт будет сохранять оригинальный вкус, консистенцию и аромат. И она ничего не говорит о безопасности продукта, поскольку при хранении в разных условиях еда может быть и полезной, и опасной.
Как только вы вскрыли упаковку продукта, о сроке годности на этикетке можно забыть! Есть предельные сроки хранения для каждой группы товаров. Так, при хранении в холодильнике продукты остаются безопасными к употреблению:
Молоко: в течение недели в целостной упаковке и столько же в открытом виде. Сыр твердый: от 3 до 4 недель при нарушении целостности упаковки и до 6 месяцев в фирменной упаковке. Йогурт: до 10 дней в целостной упаковке и столько же открытом виде. Яйца: около четырех недель. Свежее, охлажденное мясо: от 2 до 4 дней. Свежий мясной фарш: один-два дня. Вареная курица: 3-4 дня после приготовления. Готовые мясные продукты: от 3 до 4 дней. Свежие морепродукты: от 12 до 24 часов. Свежая курица или индейка (целиком или частями): от 2 до 3 дней. Свежая рыба: 2-3 дня. Супы, рагу: от 3 до 4 дней. Джемы и желе: 3-4 месяца в открытом виде. Майонез: 2-3 месяца в открытом виде. Кетчуп: до полугода в открытом виде. Горчица: один год в открытом виде. Полезные сервисыСколько пить воды? С помощью этого сервиса вы можете рассчитать нужное вам вам кличество воды
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