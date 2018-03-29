Как удалить накипь с чайника: 5 эффективных способов

Накипь — проблема неприятная и, увы, неизбежная, но вполне решаемая с помощью натуральных средств. Рассказываем о самых эффективных способах очистить до блеска чайник и без труда избавиться даже от самых сложных загрязнений.

Уксус — очень агрессивное средство для чистки электрического чайника, однако он идеально подойдет для удаления большого количества застарелой накипи.

На 1 литр воды вам понадобится 3/4 стакана уксуса 9%. Вскипятите воду и оставьте на несколько часов до полного остывания. После этого воду слейте, а чайник промойте от накипи. Если она не вся отошла самостоятельно, воспользуйтесь мягкой губкой. Тщательно промойте чайник от остатков уксуса.

Если накипь в вашем чайнике еще сравнительно новая и не окончательно затвердевшая, вы легко сможете очистить его от загрязнений с помощью соды. Вскипятите в чайнике воду с содой (1 ст. л. соды на 1 литр воды), дайте остыть и после этого, слив воду, удалите накипь мягкой губкой. По необходимости повторите процедуру еще раз. После чистки прополоскайте чайник и еще раз прокипятите его с обычной водой.

Чистка чайника с помощью лимонной кислоты — самый безопасный способ избавиться от незначительной накипи в электрических чайниках.

Вам нужно будет развести 4 ст. л. лимонной кислоты в литре воды или же, если лимонной кислоты под рукой не оказалось, использовать половинку лимона. Вскипятив чайник, дайте воде остыть, слейте ее и, если накипь не сошла сама по себе, используйте для ее удаления губку. Чайник нужно будет прополоскать и снова прокипятить с чистой водой.

Чистка чайника при помощи каротфельных очисток подходит для эффективного профилактического ухода, а также для слабого налета.

Картофельные очистки нужно положить в чайник, залить водой и довести до кипения. Дав воде с кожурой остыть, удалите размягчившийся налет с помощью губки.

Благодаря содержанию в своем составе органических кислот рассол (огуречный или томатный) отлично подходит для удаления легкой и средней накипи, а также ржавчины.

Залейте его в чайник через сито, доведите до кипения и дайте остыть. Слив рассол, губкой удалите остатки налета и ржавчины, после чего тщательно промойте чайник под проточной водой.