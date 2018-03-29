Семь суперфудов, которые очистят ваш организм

Суперфуды — не новинка гастрономического мира. Об этих продуктах говорят давно и упорно. Все дело в их богатом составе: в суперфудах сконцентрированы самые полезные витамины и минералы, которые позитивно влияют на здоровье и самочувствие.

KitchenMag делится подборкой из семи суперфудов, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационе. Эти продукты обладают детокс-эффектом и помогут мягко очистить организм от шлаков и токсинов.

Фенхель — далеко не самый популярный продукт в нашей стране. И зря, ведь в его составе присутствует огромное количество полезных витаминов, минералов и других питательных веществ, которые укрепляют иммунитет и улучшают самочувствие. В фенхеле содержатся кальций, калий, магний, железо, медь. Регулярное употребление этого продукта нормализует нервную систему и мягко очищает организм от шлаков и токсинов.

Фенхель можно обжарить на сковороде с другими овощами или запечь в духовке. Он прекрасно сочетается с всевозможными специями и растительными маслами.

Спаржа — незаменимый продукт для рациона человека, который следит за своими здоровьем и фигурой. Овощ готовится просто и быстро, а еще прекрасно сочетается с другими овощами и продуктами, в том числе с яйцами и копченой рыбой. Спаржу можно готовить на завтрак, обед или ужин.

В спарже сконцентрированы полезные для организма вещества: витамины группы В, А, С, Е, Н, РР, калий, кальций, магний, фосфор, железо, клетчатка. Спаржа благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, сердца и сосудов. Полезный овощ очищает организм от шлаков и токсинов, помогает почкам эффективнее справляться со своей задачей и препятствует воспалениям в организме.

Чеснок — продукт, который заслуживает особого внимания. Если вы еще не включили его в свой рацион на регулярной основе, то самое время это исправить. Дело в том, что по своему составу чеснок похож на лекарственные препараты. В его составе присутствует более 150 биологически активных веществ, которые повышают защитные силы организма и помогают ему бороться с вирусами, инфекциями и воспалениями.

Чеснок не только является эффективным помощником в борьбе с гриппом и простудой, но и улучшает работу многих органов. Он нормализует давление и позитивно влияет на здоровье сосудов, улучшает работу желудка и кишечника, очищает организм от шлаков и токсинов. Добавляйте чеснок в овощные салаты и смешивайте с растительным маслом, чтобы приготовить вкусную и полезную заправку для блюд.

Семена льна особенно популярны среди людей, которые активно занимаются спортом. В их составе присутствуют не только ценные витамины, минералы, антиоксиданты и аминокислоты, но и полезные жиры. Именно эти жиры преобразуются в организме человека в энергию, заряжая бодростью и хорошим настроением на целый день, а еще благоприятно влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему.

Добавляйте семена льна в салаты, смузи, десерты и закуски. Такая привычка подарит бодрость и очистит организм от шлаков и токсинов.

Черника — не только очень вкусная, но и исключительно полезная ягода. В ней содержится ценный источник витаминов, минералов, органических кислот и антиоксидантов. Черника по праву считается одной из самых полезных ягод. Она гарантирует вам хорошее зрение, слаженную работу сердца и сосудов и спокойную нервную систему. Кроме того, черника обладает детокс-эффектом и очищает организм от шлаков и токсинов.

Чернику можно есть как в свежем виде в качестве перекуса, так и добавлять в разные блюда: смузи, натуральный йогурт, каши, закуски и десерты. Экспериментируйте и ищите любимые сочетания!

Если вы еще не успели познакомиться с семенами чиа, то исправляйте это скорее. Вы по достоинству оцените этот продукт и его благотворное влияние на организм. В семенах чиа содержатся антиоксиданты, которые омолаживают организм изнутри и препятствуют его старению. Чиа также содержат в своем составе полезные жирные кислоты омега-3, которые принимают участие во всех важных процессах в организме, улучшают работу сердца и сосудов, а также активируют работу мозга. Кроме того, продукт незаменим для мягкого выведения из организма шлаков, токсинов и других вредных веществ.

Семена чиа можно использовать для приготовления вкусных и полезных смузи, добавлять в каши и йогурты, посыпать ими тосты и творожные закуски. Семена чиа также прекрасно проявляют себя в выпечке: добавьте их в печенье или маффины.

Шпинат — это еще один суперфуд, который отличается чудо-составом, изумительным вкусом и позитивным влиянием на организм человека. В шпинате присутствуют витамины группы В, А, Е, РР, К, калий, кальций, железо, йод, магний, органические кислоты, антиоксиданты. А еще шпиант низкокалориен и подходит для рациона худеющих.

Регулярное употребление шпината укрепляет иммунитет, очищает организм изнутри и снижает риск возникновения и развития онкологии. Шпинат также улучшает работу пищеварительной системы и ускоряет обменные процессы. В результате в организме не задерживаются шлаки и токсины, а человек чувствует себя бодрым, веселым и здоровым.