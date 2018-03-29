Кальцоне с двумя видами сыра: рецепт домашней пиццы 

Кальцоне — это закрытая форма знаменитой итальянской пиццы, изготовленной в виде полумесяца. Выглядит очень привлекательно. Начинка может быть разной, классический вариант — сыр моцарелла и вяленые томаты. В нашем случае используются два вида сыра, протертые помидоры и салями. Ну и специи, конечно.
Кальцоне с двумя видами сыра/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
Для теста:
1 стакан муки,
1 ч. ложка сухих дрожжей,
по 100 мл теплой воды и молока,
1 ст. ложка оливкового масла,
по 0,5 ст. ложек сахара и соли.
Для начинки:
200 г салями,
300 г твердого сыра,
100 г мягкого сыра,
2 ст. ложки майорана,
4 яйца,
5 ст. ложек оливкового масла,
4 ст. ложки протертых помидоров,
1 ст. ложка травяной смеси,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
1. Молоко подогреть, перелить в большую миску, добавить теплую воду, соль и сухие дрожжи. Просеять в миску муку, перемешать. Влить 1 ст. ложку оливкового масла. Тщательно вымесить эластичное тесто.
Шаг 1. Замешиваем тесто.
2. Если тесто получилось недостаточно эластичным, добавить еще немного оливкового масла. Готовое тесто накрыть пленкой, поставить в теплое место на 40 минут. Раскатать из теста 4 одинаковых круга.
Шаг 2. Накрываем тесто пленкой.
3. Твердый сыр натереть, затем перемешать с майораном, посолить и вбить яйца. Мягкий сыр и салями нарезать кубиками и добавить к сырной массе. На противень выложить круги из теста, смазать маслом.
Шаг 3. Нарезаем салями кубиками.
4. Начинку разделить на 4 части и выложить каждую на половину круга. Накрыть другой половиной. Края теста защипать. Смазать пиццу маслом и протертыми помидорами. Выпекать 20 минут при +180°С.
Шаг 4. Выкладываем начинку на тесто.
Время приготовления 1 час 15 минут. В одной порции 330 ккал. Белки — 18 г, жиры — 10 г, углеводы — 19 г.