Кальцоне с двумя видами сыра: рецепт домашней пиццы

Кальцоне — это закрытая форма знаменитой итальянской пиццы, изготовленной в виде полумесяца. Выглядит очень привлекательно. Начинка может быть разной, классический вариант — сыр моцарелла и вяленые томаты. В нашем случае используются два вида сыра, протертые помидоры и салями. Ну и специи, конечно.

Кальцоне с двумя видами сыра/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

Для теста:

1 стакан муки,

1 ч. ложка сухих дрожжей,

по 100 мл теплой воды и молока,

1 ст. ложка оливкового масла,

по 0,5 ст. ложек сахара и соли.

Для начинки:

200 г салями,

300 г твердого сыра,

100 г мягкого сыра,

2 ст. ложки майорана,

4 яйца,

5 ст. ложек оливкового масла,

4 ст. ложки протертых помидоров,

1 ст. ложка травяной смеси,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

1. Молоко подогреть, перелить в большую миску, добавить теплую воду, соль и сухие дрожжи. Просеять в миску муку, перемешать. Влить 1 ст. ложку оливкового масла. Тщательно вымесить эластичное тесто.

Шаг 1. Замешиваем тесто.

2. Если тесто получилось недостаточно эластичным, добавить еще немного оливкового масла. Готовое тесто накрыть пленкой, поставить в теплое место на 40 минут. Раскатать из теста 4 одинаковых круга.

Шаг 2. Накрываем тесто пленкой.

3. Твердый сыр натереть, затем перемешать с майораном, посолить и вбить яйца. Мягкий сыр и салями нарезать кубиками и добавить к сырной массе. На противень выложить круги из теста, смазать маслом.

Шаг 3. Нарезаем салями кубиками.

4. Начинку разделить на 4 части и выложить каждую на половину круга. Накрыть другой половиной. Края теста защипать. Смазать пиццу маслом и протертыми помидорами. Выпекать 20 минут при +180°С.

Шаг 4. Выкладываем начинку на тесто.

Время приготовления 1 час 15 минут. В одной порции 330 ккал. Белки — 18 г, жиры — 10 г, углеводы — 19 г.