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Завтрак дня: французский тост с рикоттой и клубникой
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Завтрак дня: французский тост с рикоттой и клубникой 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger
540 calories
Французский тост с рикоттой и клубникой
Отличный рецепт завтрака для двоих — мягкие тосты, нежный сыр, сладкая клубника и листья свежей мяты. Главное — вовремя остановиться: в одной порции — 540 калорий. Французский тост с рикоттой и клубникой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 540 ккал
Ингредиенты
Хлеб (цельнозерновой) 4 ломтика Молоко 300 мл Яйца 1 шт. Клубника (свежая) 100 г Рикотта 50 г Мёд 2 ст. л. Масло (сливочное) 2 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Мята (свежая) по вкусу
Взбейте в миске яйцо, молоко и ваниль. Окуните в эту смесь кусочки хлеба, аккуратно стряхните лишнее и оставьте пропитаться на пару минут.
Растопите 1 ст. л. масла на сковороде на среднем огне. Поджарьте два ломтика хлеба с двух сторон до золотистого цвета. Повторите то же самое с двумя оставшимися ломтиками.
Разрежьте тосты по диагонали. Смажьте каждый тонким слоем рикотты и сбрызните сверху мёдом.
Разрежьте клубнику пополам или на тонкие ломтики. Выложите ягоды на тосты и украсьте всё листочками мяты.
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Запись «Завтрак дня: французский тост с рикоттой и клубникой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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