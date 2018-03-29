Завтрак дня: французский тост с рикоттой и клубникой

540 calories

Французский тост с рикоттой и клубникой

Отличный рецепт завтрака для двоих — мягкие тосты, нежный сыр, сладкая клубника и листья свежей мяты. Главное — вовремя остановиться: в одной порции — 540 калорий. Французский тост с рикоттой и клубникой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 540 ккал

Ингредиенты

Хлеб (цельнозерновой) 4 ломтика Молоко 300 мл Яйца 1 шт. Клубника (свежая) 100 г Рикотта 50 г Мёд 2 ст. л. Масло (сливочное) 2 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Мята (свежая) по вкусу

Взбейте в миске яйцо, молоко и ваниль. Окуните в эту смесь кусочки хлеба, аккуратно стряхните лишнее и оставьте пропитаться на пару минут.

Растопите 1 ст. л. масла на сковороде на среднем огне. Поджарьте два ломтика хлеба с двух сторон до золотистого цвета. Повторите то же самое с двумя оставшимися ломтиками.

Разрежьте тосты по диагонали. Смажьте каждый тонким слоем рикотты и сбрызните сверху мёдом.

Разрежьте клубнику пополам или на тонкие ломтики. Выложите ягоды на тосты и украсьте всё листочками мяты.

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