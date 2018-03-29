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В Малоархангельске недокармливали школьников
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В Малоархангельске недокармливали школьников 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Районный суд рассмотрел иск управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области к Малоархангельской средней общеобразовательной школе № 2.
Надзорный орган выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся. Количество пищевых продуктов, получаемых детьми в школе, оказалось гораздо ниже нормы: недорасход хлеба пшеничного составил 55%, мука пшеничная — 38%, овощи свежие и зелень — 50%, молоко — 54%, масло сливочное — 34%.
Суд обязал отдел образования района до 1 сентября 2018 года довести массу порций гарниров и овощных блюд фактического меню до 80 — 120 граммов, ввести в рацион питания творог и яйцо диетическое, увеличить объем ряда продуктов до рекомендуемых. В решении указано, что при недостатке денежных средств у отдела образования администрация Малоархангельского района должна обеспечить дополнительное финансирование на питание обучающихся школы №2.
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