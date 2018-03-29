В Малоархангельске недокармливали школьников

Надзорный орган выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся. Количество пищевых продуктов, получаемых детьми в школе, оказалось гораздо ниже нормы: недорасход хлеба пшеничного составил 55%, мука пшеничная — 38%, овощи свежие и зелень — 50%, молоко — 54%, масло сливочное — 34%.

Суд обязал отдел образования района до 1 сентября 2018 года довести массу порций гарниров и овощных блюд фактического меню до 80 — 120 граммов, ввести в рацион питания творог и яйцо диетическое, увеличить объем ряда продуктов до рекомендуемых. В решении указано, что при недостатке денежных средств у отдела образования администрация Малоархангельского района должна обеспечить дополнительное финансирование на питание обучающихся школы №2.