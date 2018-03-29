Комендант Кремля раскрыл секреты питания в Президентском полку

Питание служащих в Президентском полку не отличается от проходящих службу в министерстве обороны , но для военнослужащих, чей рост выше 190 сантиметров, предусмотрено дополнительное питание, рассказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников

«Котловое довольствие военнослужащих по призыву Президентского полка ничем не отличается от продобеспечения военнослужащих по призыву минобороны. Сегодня, 29 марта, у наших солдат будет в меню: на завтрак — каша пшеничная молочная, хлеб, сливочное масло, сахар, кофе, яйцо…на обед: винегрет, суп гороховый, котлеты мясные с картофельным пюре, соусом, хлеб, сок 200 граммов. Ужин: рыба жареная с кашей рисовой, соусом, хлеб, сливочное масло, сахар, кофе, чай, булочка», — рассказал Хлебников « Российской газете ».

Он добавил, что военнослужащие получают добавку, а те, чей рост превышает 190 сантиметров, получают усиленное питание.

Хлебников рассказал, что контрактники и офицеры обедают в столовой по системе «шведского стола» за свой счет, а солдаты по призыву питаются по своей обычной схеме.

«Но питание очень хорошее, я сам иногда хожу в солдатскую столовую», — рассказал комендант Кремля. По словам Хлебникова, в Кавалерийском почетном эскорте, размещенном в подмосковном Алабино, кормят не хуже, а может даже и лучше.

«Там своя теплица, сейчас созрел урожай огурцов и помидоров. И они в первую очередь получают витаминную добавку. Это касается и других подразделений полка», — сказал он. Хлебников рассказал также, что продукты для полка закупаются через электронные аукционы: через уполномоченное подразделение ФСО

Напомним, в августе орнитологическая служба Московского Кремля приобрела филина, который будет бороться с вредителями на его территории. Как рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников, в данный момент для отпугивания вороновых используются шумовые комплексы и другие технические средства, но более эффективным является применение естественных противников ворон — соколов и ястребов.