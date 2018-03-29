Зловредная палочка. Чем больна хлебопекарная промышленность Сибири

Сибиряки массово скупают бытовые хлебопечки и качают из Интернета рецепты, как на домашней кухне изготовить продукт, про который издавна говорят, что он — «всему голова».

Житель Новосибирска Александр Соснин недоволен качеством хлеба уже давно: «Помню, в детстве хлеб был ароматный, румяный, хрустящий. Мама пошлёт в магазин — пока булку до дома несёшь, половину съешь. А сейчас — ни вкуса, ни запаха. Жуёшь — будто вату. Купишь булку — она день-два полежит и превращается в какую-то зловонную массу, на хлеб вообще не похожую».

Микроб неистребим?

Эксперты Роскачества объяснили сибирякам, почему хлеб, который они покупают в магазинах, похож на вату. Они провели исследование хлебобулочной продукции, которую производят в СФО. В общей сложности специалисты проверили батоны 20 торговых марок из Красноярского, Алтайского, Забайкальского краёв, а также из Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей, изучив их на наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, искусственных добавок и заменителей. В значительном количестве исследованных образцов эксперты обнаружили картофельную болезнь.

Виновник картофельной болезни хлеба — почвенный микроб «картофельная палочка», которая широко распространена в природе. Уничтожить картофельную палочку в почве практически невозможно. Она попадает на поверхность зерна и далее — в муку. Если большинство микробов погибает в процессе выпечки хлеба, то термоустойчивые споры картофельной палочки выдерживают температуру 90–95 градусов, а затем — во время остывания — начинают размножаться, изменяя внешний вид и запах хлеба: его корочка становится менее упругой, мякиш темнеет, становится вязким и похожим на слизь. Хлеб начинает издавать затхлый запах, похожий на аромат переспелых фруктов. Все эти признаки проявляются не раньше, чем спустя двое суток после выпечки хлеба.

Нездоровая конкуренция?

Жительница Алтайского края Светлана Ромашова — программист по образованию — осваивает искусство приготовления хлеба в домашних условиях. Покупной она есть не может. От фабричного хлеба у женщины аллергия — всё тело покрывается красными пятнами и чешется. Другие члены семьи тоже страдают. «Долго не могли понять, от чего у десятилетней дочери постоянные проблемы с кишечником. Теперь знаем», — говорит Светлана, отправляя в помойное ведро очередную заплесневелую булку.

Свои догадки читательница основывает на данных всё того же исследования, в ходе которого выяснилось, что многие предприятия в Сибири выпекают хлеб из муки ненадлежащего качества.

«Если иммунитет сильный, то организм и не заметит подобной неприятности. Но у людей с нарушениями в работе иммунной системы употребление хлеба, заражённого картофельной палочкой, действительно может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств, — комментирует врач-гастроэнтеролог Алия Архипова. — У ослабленных людей картофельная палочка способна спровоцировать развитие таких патологий, как эндокардит, менингит, пищевые токсикоинфекции, артриты, заболевания желчного пузыря и многое другое».

Производители хлеба с нарушениями признали недостатки входящего сырья и пообещали в ближайшее время поменять поставщиков муки. Но Светлана в это не верит: «У нас в микрорайоне был один киоск, в котором продавали хороший хлеб. Так вот этот киоск сожгли — конкуренция называется. Теперь нормального хлеба вообще нигде не купишь».