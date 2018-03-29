Диетологи рассказали о правилах детского завтрака

Чем кормить ребенка утром, чтобы его рацион был сбалансированным, а энергии хватало на весь день? Рассказываем!

Здоровый завтрак — залог хорошего дня, согласны? Этого же мнения придерживаются и врачи, особенно, если речь идет о детях. Диетолог Кэрол Адлер из американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов рассказала, как сделать детский завтрак идеальным.

«Растущему организму нужен сбалансированный рацион», — заявляет Кэрол. Но придерживаться классических «утренних» блюд совершенно необязательно — например, кашу и яичницу можно разнообразить тунцом и овощами, оставшимися с ужина, а обыкновенные бутерброды заменить полезными маффинами из цуккини и моркови.

Не стоит запрещать детям есть их любимую еду, но важно сделать ее полезной — готовьте пиццу из цельнозернового теста и вместо колбасы добавляйте овощи, а сладкие кукурузные хлопья замените на питательные мюсли без добавок.

Чтобы питание было сбалансированным не только утром, но и в течение всего дня, приготовьте полезные перекусы — тортилью с арахисовой пастой, творог со свежими ягодами или свежую бэби-морковь.

Диетолог также посоветовала готовить завтрак накануне: «Утром всегда нет времени — нарежьте овощи для омлета или приготовьте тесто для маффинов с вечера». И не забывайте учитывать физические нагрузки ребенка — растущему организму нужны калории, поэтому завтрак должен содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.