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Диетологи рассказали о правилах детского завтрака
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Диетологи рассказали о правилах детского завтрака 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Чем кормить ребенка утром, чтобы его рацион был сбалансированным, а энергии хватало на весь день? Рассказываем!
Здоровый завтрак — залог хорошего дня, согласны? Этого же мнения придерживаются и врачи, особенно, если речь идет о детях. Диетолог Кэрол Адлер из американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов рассказала, как сделать детский завтрак идеальным.
«Растущему организму нужен сбалансированный рацион», — заявляет Кэрол. Но придерживаться классических «утренних» блюд совершенно необязательно — например, кашу и яичницу можно разнообразить тунцом и овощами, оставшимися с ужина, а обыкновенные бутерброды заменить полезными маффинами из цуккини и моркови.
Не стоит запрещать детям есть их любимую еду, но важно сделать ее полезной — готовьте пиццу из цельнозернового теста и вместо колбасы добавляйте овощи, а сладкие кукурузные хлопья замените на питательные мюсли без добавок.
Чтобы питание было сбалансированным не только утром, но и в течение всего дня, приготовьте полезные перекусы — тортилью с арахисовой пастой, творог со свежими ягодами или свежую бэби-морковь.
Диетолог также посоветовала готовить завтрак накануне: «Утром всегда нет времени — нарежьте овощи для омлета или приготовьте тесто для маффинов с вечера». И не забывайте учитывать физические нагрузки ребенка — растущему организму нужны калории, поэтому завтрак должен содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.
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