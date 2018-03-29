Говядина, баранина и молоко подешевели в Нижегородской области

Баранина, говядина и молоко подешевели в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

Статистика приводится в период с 19 по 26 марта. Средняя цена на говядину снизилась на 0,4%, на баранину — на 1,1%, на молоко — на 0,4%.

Также подешевел творог и пшеничная мука.

Стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.

Ранее глава региона Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.

Согласно другой статистике, накануне Пасхи в Нижегородской области подорожали продукты.