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Говядина, баранина и молоко подешевели в Нижегородской области
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Говядина, баранина и молоко подешевели в Нижегородской области 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
Баранина, говядина и молоко подешевели в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
Статистика приводится в период с 19 по 26 марта. Средняя цена на говядину снизилась на 0,4%, на баранину — на 1,1%, на молоко — на 0,4%.
Также подешевел творог и пшеничная мука.
Стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава региона Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.
Согласно другой статистике, накануне Пасхи в Нижегородской области подорожали продукты.
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