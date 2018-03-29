Секреты квашеной капусты

С незапамятных времен на русских землях люди занимались квашением продуктов. На Руси квасили буквально все — от моркови до яблок, но особенно востребовано было квашение капусты. Эта народная традиция сохранилась и до наших дней. Квасят капусту, разумеется, по «бабушкиному» рецепту, при этом мало кто вникает в суть процесса — ну квасится себе капуста и квасится. На вопрос: «почему именно так, а не иначе?» с большой долей вероятности вам ответят, что, мол, так положено, так принято. Пришло время расшифровать эти «положено» и «принято» и в деталях рассмотреть технологические шаги процесса квашения капусты.

— Как происходит квашение —

Чтобы запустить процесс квашения, нужны тепло, соль, особые бактерии и сахар. Последние две «переменные» уже присутствуют в самом продукте, нам лишь остается создать необходимые для реакции условия и добавить соль. Для этого нашинкованную капусту солят, слегка разминают, после чего укладывают в банку, накрывают чистой тканью и ставят сверху гнёт. С одной стороны, эта хитрая конструкция создает анаэробную среду, с другой — выполняет функцию пресса.

Природный сахар способствует выделению молочной кислоты, содержащей те самые бактерии — катализаторы реакции, а соль помогает вытянуть из капусты соки. В естественном рассоле с кислой средой без доступа кислорода они начинает быстро развиваться, а все вредные бактерии погибают. Соли не должно быть слишком много, поскольку она замедляет процесс брожения, но и не слишком мало, иначе капуста будет излишне мягкой. Золотой серединой считается 20-25 грамм соли на 1 кг капусты.

— Какова роль гнёта —

В процессе брожения особа тонкая соломка так или иначе будет всплывать на поверхность. Однако без рассола она быстро портится, поэтому поверх нашинкованной капусты кладут кусок ткани, целые капустные листья или подгоняют подгнетный круг под размер емкости. В любом случае конструкцию пресса нужно продумать так, чтобы капуста всегда была закрыта и находилась под гнётом. Если на поверхности появляется плесень, ее удаляют, а гнёт и капустные листья/ткань промывают и обдают кипятком.

— Зачем нужен сахар и прочие добавки —

Одна из обязательных составляющих квашения — сахар. Какое-то количество сахара уже содержится в капусте, но если увеличить его количество, можно ускорить квашение. Сделать это можно двумя способами: просто дополнительно положив немного сахара или же добавив к капусте нарезанную морковь, репу, свеклу и другие овощи. При использовании других овощей мы не только увеличиваем содержание природного сахара, но и изменяем вкусовые характеристики конечного продукта. Так, немного измельченных яблок сделают вкус капусты слаще, редька придаст остроту, а если вам не хватает пикантной ноты, можно добавить имбирь, чеснок или острый перчик. Добиться игры контрастов можно также с помощью специй и приправ, например, ягод можжевельника, семян фенхеля или кориандра.

— Сколько квасить —

В теплом месте держат капусту 2-3 суток, в зависимости от температуры, а после переставляют на холод, чтобы замедлить микробиологические процессы. Оптимальная температура заквашивания составляет 17-20 °С. Если она выше, капусту нужно вовремя успеть убрать в холодное место: при высокой температуре реакция будет протекать быстрее, и капуста может просто перекиснуть. При брожении при низких температурах во вкусе может появиться горечь.

В период активного брожения выделяется пена и газ. Время от времени пену нужно снимать, а газ выпускать, протыкая капусту несколько раз в день длинным ножом. Если этого не делать, у капусты появится горький привкус, а из-за пены начнет образовываться плесень. Процесс квашения заканчивается примерно через 15 дней.

— Срок годности —

В холодильнике, в плотно закрытой банке с достаточным количеством рассола капусту хранят 1-1,5 месяца. При более длительном хранении рано или поздно капуста начинает портиться. Не так страшен ее чересчур кислый или горький вкус — такую капусту без опаски можно бросить в щи, как изменение текстуры и цвета. Если капуста приобрела коричневый или розовый оттенок или стала скользкая на ощупь, без колебаний отправляйте ее в мусорное ведро. Заготовленная впрок квашеная капуста не должна простаивать в холодильнике — включите ее в ежедневное меню, таким образом продукт даже не успеет испортиться.