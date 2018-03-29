Постные рецепты: готовим вкусные лепешки

До окончания Великого поста осталось немногим больше недели, однако хозяйки наверняка хотят их как-то разнообразить. Если вы еще не готовили постные лепешки для себя и своих близких, стоит этим заняться. Предлагаем подборку рецептов лепешек с зеленью, картофелем и не только.

Первым делом предлагаем рецепт овощных лепешек с зеленью. Тесто, приготовленное по этому рецепту, может храниться в холодильнике до 7 дней. Приготовление: 1. На 1 стакан смеси муки пшеничной и кукурузной добавить щепотку подготовленной зелени с гвоздикой, долить небольшое количество соленой холодной воды. 2. Добавить 1 стакан рубленых сырых овощей (морковь, свекла, капуста, тыква). Продукты смешивают, тщательно выбивают о доску. 3. Чтобы приготовить горячие лепешки, на сухой противень укладывают небольшие лепешки и выпекают в хорошо разогретой духовке. Готовые лепешки смазать растительным маслом.

Блогер Алина Калиева предлагает рецепт лепешек с киноа которая, как известно, богата белком и очень полезна. Такие лепешки вкусно есть просто так, вместе с супом или намазывать на них разные пасты и паштеты. ⠀ Ингредиенты: 1 стакан киноа 3 ст. ложки ц/з пшеничной муки 1 ч. ложка разрыхлителя соль горсть белого и чёрного кунжута ⠀ Приготовление: Перемалываем киноа в кофемолке в несколько заходов до состояния муки. Перемешиваем с солью, разрыхлителем и пшеничной мукой. Добавляем воду и замешиваем тесто. Делим тесто на небольшие части (у автора получилось пять лепёшек). Посыпаем каждый кусочек кунжутом и раскатываем тонкие лепешки. Затем кладём лепёшку на хорошо прогретую сухую сковороду и жарим с двух сторон. Совет: можно обойтись без кунжута, либо заменить на другие семена, а можно сделать лепешки пряными, добавив смесь специй. Если заменить пшеничную муку в рецепте на безглютеновую смесь, эти лепешки подойдут людям с непереносимостью глютена.

Веган и блогер Татьяна делится рецептом картофельных лепешек. Согласитесь, устоять сложно. Ингредиенты: 150 г цельнозерновой муки; 150 г белой муки; Вода — 200 мл; Картофель — 600 г. ; Одна луковица; Свежая зелень, натертый корень имбиря; Специи и соль по вкусу. Приготовление: 1. Просейте муку. Можно использовать обычную пшеничную или смесь цельнозерновой и пшеничной в равных пропорциях. Важно! Не заменяйте другой мукой, иначе лепёшки не получатся. Добавьте растительное масло/оливковое и соль. Постепенно влейте воду и замесите гладкое упругое тесто. Вымешивайте его около 5–7 минут. Прикройте пищевой плёнкой и оставьте отдыхать при комнатной температуре на 25–30 минут. 2. Тем временем приготовьте начинку. Картофель отварите до готовности. Разомните так, чтобы большая часть превратилась в пюре, но остались небольшие кусочки. Добавьте нарезанную свежую зелень и натёртый корень имбиря. Добавьте приправы: сушёные травы — тимьян или мяту, острый перец, молотый кориандр, карри, соль. 3. Разделите начинку и тесто на 4 части. Обомните отдохнувшее тесто и раскатайте первую часть теста в форме круга диаметром около 8–10 см. Поместите порцию начинки в центр и аккуратно защипните края. Получится своего рода «мешочек». Присыпьте рабочую поверхность мукой по необходимости, переверните «мешочек» защипом вниз и тонко раскатайте. 4. Положите лепёшку на разогретую сухую сковороду (или смазанную тонким слоем масла) и обжаривайте с двух сторон до появления золотистых подпалин. Затем смажьте лепёшку маслом (растительным) с двух сторон и переложите на тарелку.

Еще один рецепт постной лепешки с картофелем и шампиньонами нашелся в веганском блоге. Выглядит аппетитно, готовится просто. Для лепешки: Мука пшеничная белая — 1 стакан Мука пшеничная цельнозерновая — 1 стакан Оливковое масло — 2 ст. л. Соль, перец по вкусу Вода примерно 150 мл Для начинки: Картофель Укроп, петрушка Шампиньоны Лук репчатый Приготовление: 1. В миске смешать муку и специи, добавить оливковое масло и постепенно живая воду вымесить упругое тесто, накрыть его пищевой пленкой и оставить на 30 мин. 2. В это время делаем начинку. Картофель отварить, грибы обжарить с луком. Размять картофель и смешать с зеленью. Разделить начинку на 2 части и во вторую часть добавить грибы. Получатся лепешки с двумя разными начинками. 3. Тесто разделить на 8 частей и раскатать в виде круга. В центр кладем начинку, края защипить, получается мешочек. Перевернуть лепешку и немного раскатать. Поджарить с 2-х сторон на сухой сковороде.

Блогер Катя Дубровина предлагает свой вариант лепешек с зеленью, уверяя, что они получаются похожими на слоеные. Приготовление: 1. 200 мл воды смешать с щепоткой соли, 2 ч.л. растительного масла и добавить примерно 500 мл муки. Должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое чуть липнет к руками и легко раскатывается. 2. Тесто как следует вымесить, накрыть полотенцем и дать постоять минут 10. В это время можно заняться начинкой. 3. Просто нарезаем любимую зелень. Идеально сюда впишется зелёный лук, но если вы его не едите — берите все, что вам нравится. 4. Тонко раскатываем тесто в прямоугольник, смазываем несколькими каплями растительного масла, добавляем соль-перец. Равномерно распределяем зелень, и сворачиваем в рулет, который делим на примерно 16 равных частей. 5. Превращаем каждый кусочек в шарик и раскатываем в лепешку толщиной примерно 2 мм. Жарим на среднем огне с двух сторон, на сухой сковороде.

Пшеничные лепешки по рецепту блогера Елены, которая уверяет, что они подойдут к любому блюду, а также в дорогу или на пикник. Ингредиенты (на 8 штук): — мука пшеничная — 500 гр. ; — вода тёплая — 350 мл; — дрожжи сухие — 0.5 ч.л. ; — сахар — 0.5 ч.л. ; — соль по вкусу. Приготовление: Смешать дрожжи, сахар и соль с водой. Добавить муку, замесить тесто. Дать отдохнуть под полотенцем 30 минут. Тесто разделить на 8 частей, каждую раскатать в круг. Жарить на сухой сковороде.