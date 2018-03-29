Сочетания, которые сделают еду лучше

При должном количестве продуктов на кухне часто тянет поэкспериментировать, дабы внести разнообразие в свое меню. Но итог некоторых экспериментов, проводимых вслепую — перевод продуктов и испорченный обед. Но ведь так хочется, чтобы в холодильнике или кухонном шкафу было что-то вроде волшебного набора из чудо-бутылочек, способных облагородить скучную куриную грудку, к примеру.
Для вас есть хорошие новости: кулинария богата на такие хитрости. Мы уже говорили о том, что сумма некоторых продуктов дает больший эффект, чем два слагаемых по отдельности.
В ходе спонтанных творческих экспериментов с одной стороны и трезвых сопоставлений на основе органолептических свойств с другой были получены 13 комбинаций простых продуктов, чье присутствие в основном блюде откроет вам его с новой стороны.
Эти комбинации будут одинаково полезны и новичкам, и опытны поварам.
База: рыбный соус
Пара: сок лайма
Усилитель вкуса: коричневый сахар
Быстрое кулинарное решение: соус для азиатской лапши
База: апельсиновый сок
Пара: оливки
Усилитель вкуса: укроп
Быстрое кулинарное решение: оживит зелень, злаковые, мясо или рыбу
База: дижонская горчица
Пара: мед Усилитель вкуса: кайенский перец
Быстрое кулинарное решение: для жареного мяса или овощей
База: цедра лимона
Пара: петрушка
Усилитель вкуса: лук-шалот
Быстрое кулинарное решение: внесет новые тона в цветную капусту или цыпленка
База: арбуз кубиками
Пара: фета
Усилитель вкуса: мята
Быстрое кулинарное решение: для любых блюд, приготовленных на гриле
База: обжаренные грибы
Пара: эстрагон
Усилитель вкуса: сметана
Быстрое кулинарное решение: к мясу или овощам
База: сок лайма
Пара: кинза
Усилитель вкуса: халапеньо
Быстрое кулинарное решение: подойдет в качестве маринада
База: петрушка
Пара: паста из анчоусов
Усилитель вкуса: хлопья красного перца
Быстрое кулинарное решение: смешайте с оливковым маслом и подавайте с сырой или приготовленной пищей
База: греческий йогурт
Пара: огурец
Усилитель вкуса: укроп
Быстрое кулинарное решение: топпинг для мяса, рыбы или овощей
База: маслины
Пара: хересный уксус
Усилитель вкуса: копченая паприка
Быстрое кулинарное решение: сделайте пюре и смешайте с соусом для салата, добавив немного оливкового масла
База: шалот
Пара: имбирь
Усилитель вкуса: чеснок
Быстрое кулинарное решение: основа для стир-фрая, предварительно обжаривается в рафинированном масле
База: томаты
Пара: базилик
Усилитель вкуса: молодое оливковое масло
Быстрое кулинарное решение: соус для куриной грудки
База: чипотле
Пара: листья орегано
Усилитель вкуса: тмин
Быстрое кулинарное решение: придаст остроты мясному фаршу