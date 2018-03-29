Ещё
Сочетания, которые сделают еду лучше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вкусовые сочетания, которые сделают еду лучше 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
При должном количестве продуктов на кухне часто тянет поэкспериментировать, дабы внести разнообразие в свое меню. Но итог некоторых экспериментов, проводимых вслепую — перевод продуктов и испорченный обед. Но ведь так хочется, чтобы в холодильнике или кухонном шкафу было что-то вроде волшебного набора из чудо-бутылочек, способных облагородить скучную куриную грудку, к примеру.
Для вас есть хорошие новости: кулинария богата на такие хитрости. Мы уже говорили о том, что сумма некоторых продуктов дает больший эффект, чем два слагаемых по отдельности.
В ходе спонтанных творческих экспериментов с одной стороны и трезвых сопоставлений на основе органолептических свойств с другой были получены 13 комбинаций простых продуктов, чье присутствие в основном блюде откроет вам его с новой стороны.
Эти комбинации будут одинаково полезны и новичкам, и опытны поварам.

База: рыбный соус

Пара: сок лайма
Усилитель вкуса: коричневый сахар
Быстрое кулинарное решение: соус для азиатской лапши

База: апельсиновый сок

Пара: оливки
Усилитель вкуса: укроп
Быстрое кулинарное решение: оживит зелень, злаковые, мясо или рыбу

База: дижонская горчица

Пара: мед  Усилитель вкуса: кайенский перец
Быстрое кулинарное решение: для жареного мяса или овощей

База: цедра лимона

Пара: петрушка
Усилитель вкуса: лук-шалот
Быстрое кулинарное решение: внесет новые тона в цветную капусту или цыпленка

База: арбуз кубиками

Пара: фета
Усилитель вкуса: мята
Быстрое кулинарное решение: для любых блюд, приготовленных на гриле

База: обжаренные грибы

Пара: эстрагон
Усилитель вкуса: сметана
Быстрое кулинарное решение: к мясу или овощам

База: сок лайма

Пара: кинза
Усилитель вкуса: халапеньо
Быстрое кулинарное решение: подойдет в качестве маринада

База: петрушка

Пара: паста из анчоусов
Усилитель вкуса: хлопья красного перца
Быстрое кулинарное решение: смешайте с оливковым маслом и подавайте с сырой или приготовленной пищей

База: греческий йогурт

Пара: огурец
Усилитель вкуса: укроп
Быстрое кулинарное решение: топпинг для мяса, рыбы или овощей

База: маслины

Пара: хересный уксус
Усилитель вкуса: копченая паприка
Быстрое кулинарное решение: сделайте пюре и смешайте с соусом для салата, добавив немного оливкового масла

База: шалот

Пара: имбирь
Усилитель вкуса: чеснок
Быстрое кулинарное решение: основа для стир-фрая, предварительно обжаривается в рафинированном масле

База: томаты

Пара: базилик
Усилитель вкуса: молодое оливковое масло
Быстрое кулинарное решение: соус для куриной грудки

База: чипотле

Пара: листья орегано
Усилитель вкуса: тмин
Быстрое кулинарное решение: придаст остроты мясному фаршу
Steaklovers.ru: последние новости
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на весь день Традиционные блюда, которые могут храниться почти вечно Хлебное ухо: как появились пельмени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире130
Как одеться, чтобы выглядеть дорого4
Способы использования яичной скорлупы
Боня борется с подбородком у косметолога Мадонны7
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение