Вкусовые сочетания, которые сделают еду лучше

При должном количестве продуктов на кухне часто тянет поэкспериментировать, дабы внести разнообразие в свое меню. Но итог некоторых экспериментов, проводимых вслепую — перевод продуктов и испорченный обед. Но ведь так хочется, чтобы в холодильнике или кухонном шкафу было что-то вроде волшебного набора из чудо-бутылочек, способных облагородить скучную куриную грудку, к примеру.

Для вас есть хорошие новости: кулинария богата на такие хитрости. Мы уже говорили о том, что сумма некоторых продуктов дает больший эффект, чем два слагаемых по отдельности.

В ходе спонтанных творческих экспериментов с одной стороны и трезвых сопоставлений на основе органолептических свойств с другой были получены 13 комбинаций простых продуктов, чье присутствие в основном блюде откроет вам его с новой стороны.

Эти комбинации будут одинаково полезны и новичкам, и опытны поварам.

База: рыбный соус

Пара: сок лайма

Усилитель вкуса: коричневый сахар

Быстрое кулинарное решение: соус для азиатской лапши

База: апельсиновый сок

Пара: оливки

Усилитель вкуса: укроп

Быстрое кулинарное решение: оживит зелень, злаковые, мясо или рыбу

База: дижонская горчица

Пара: мед Усилитель вкуса: кайенский перец

Быстрое кулинарное решение: для жареного мяса или овощей

База: цедра лимона

Пара: петрушка

Усилитель вкуса: лук-шалот

Быстрое кулинарное решение: внесет новые тона в цветную капусту или цыпленка

База: арбуз кубиками

Пара: фета

Усилитель вкуса: мята

Быстрое кулинарное решение: для любых блюд, приготовленных на гриле

База: обжаренные грибы

Пара: эстрагон

Усилитель вкуса: сметана

Быстрое кулинарное решение: к мясу или овощам

База: сок лайма

Пара: кинза

Усилитель вкуса: халапеньо

Быстрое кулинарное решение: подойдет в качестве маринада

База: петрушка

Пара: паста из анчоусов

Усилитель вкуса: хлопья красного перца

Быстрое кулинарное решение: смешайте с оливковым маслом и подавайте с сырой или приготовленной пищей

База: греческий йогурт

Пара: огурец

Усилитель вкуса: укроп

Быстрое кулинарное решение: топпинг для мяса, рыбы или овощей

База: маслины

Пара: хересный уксус

Усилитель вкуса: копченая паприка

Быстрое кулинарное решение: сделайте пюре и смешайте с соусом для салата, добавив немного оливкового масла

База: шалот

Пара: имбирь

Усилитель вкуса: чеснок

Быстрое кулинарное решение: основа для стир-фрая, предварительно обжаривается в рафинированном масле

База: томаты

Пара: базилик

Усилитель вкуса: молодое оливковое масло

Быстрое кулинарное решение: соус для куриной грудки

База: чипотле

Пара: листья орегано

Усилитель вкуса: тмин

Быстрое кулинарное решение: придаст остроты мясному фаршу