Многодетная британка заставляет свою семью пить смузи из плаценты

Уроженка Великобритании готова часами рассказывать о пользе приема плаценты. Женщина готовит смузи из эмбрионального органа, которым угощает всю семью.

33-летняя Джей Вудолл с детских лет приучает двоих сыновей и двоих дочерей к правильному питанию и здоровому образу жизни. После третьих родов она решила сохранить свою плаценту и начала делать смузи с этим «ингредиентом».

"Поверьте, в этом нет ничего противного. Многие млекопитающие так делают", — рассказывает Вудолл. По словам девушки, у плаценты немного специфический привкус, но во фруктовых коктейлях это вовсе не ощущается. Многодетная мать утверждает, что подобные коктейли успели попробовать почти все члены ее семьи. «Мой муж чисто из любопытства протестировал напиток. А мой маленький сын уже давно с удовольствием пьет его. Малыш говорит, что у коктейлей приятный вкус. Все потому, что я добавляю ягоды и кокосовое молоко», — объяснила женщина. Джей Вудолл также утверждает, что благодаря приему плаценты ее постоянно переполняет энергия. Она успевает и за детьми присматривать, и работу по дому сделать, и с подругами время провести.

Ранее аналогичным рецептом уже делилась экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева . После рождения ребенка Insta-мамочка приняла решение использовать плаценту. Зверева говорит, что акушерка буквально запретила ей выкидывать полезный биоматериал. Женщина отметила, что плацента Саши выглядит очень здоровой и правильной. Знаменитость уверена, что этим она обязана регулярным прогулкам вдоль океана, плаванию и полезному питанию.

Зверева даже придумала свой собственный рецепт. Она берет различные фрукты и добавляет к ним ягоды, сливки, йогурт, после чего взбивает все ингредиенты в блендере вместе с куском плаценты. Не все подписчицы многодетной мамы в Instagram отнеслись к ее рассказу одобрительно. Но Саша заявила, что поделилась рецептом с теми, кому это действительно интересно.