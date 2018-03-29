Декор пасхальных яиц своими руками

Вам потребуется для яиц:

✽цельная скорлупа гусиных яиц без их содержимого

✽акриловая матовая краска белого, голубого, темно-синего, фисташкового, зеленого, темно-зеленого, фиолетового и розового цветов

✽черная штемпельная краска

✽белый маркер 3D ✽клейкая объемная двусторонняя лента

✽деревянная шахматная фигура

✽белая тесьма-вьюнок шириной 3 мм ✽зубная щетка

✽губка

✽пластиковая прозрачная пленка

Для крокусов/корзинки:

✽шелковая бумага лилового и розового цветов (для одного цветка 4 полоски размером по 18 х 3 см)

✽гофрированная бумага оливкового цвета (2 полоски размером по 15 х 2 см)

✽оранжевое лыко (4 отрезка длиной по 12 см)

✽тонкая проволока

✽флористическая зеленая креповая лента

✽ножницы

Для корзинки:

✽бамбуковая корзинка диаметром 20 см и высотой 8 см ✽хлопчатобумажный шнур цвета лайма 8 м диаметром ок. 11 мм ✽проволока в бумажной оплетке натурального цвета 3 м диаметром 2 мм ✽лоскут шерстяного флиса зеленого цвета

✽перья цесарки

✽веточки вьющегося растения

✽ножницы

✽пистолет c горячим клеем

✽клей-момент

Поделки к Пасхе своими руками

Декор пасхальных яиц Шаг 1 Яйца окрасить в пастельные тона: голубой, розовый и фисташковый. Для этого каждую краску смешать с белой краской. После высыхания на каждое яйцо до половины нанести брызги неразбавленной краской соответствующего цвета. Для этого зубную щетку слегка увлажнить, погрузить в выбранную краску и, проведя по щетине большим пальцем, брызнуть краской на яйцо.

Шаг 2 Из пластиковой прозрачной пленки вырезать небольшой кусочек, с помощью маркера 3D нарисовать на нем мотив цветочка. Дать высохнуть. Подготовить штамп. Для этого к деревянной шахматной фигуре приклеить кусочек клейкой двусторонней объемной ленты. Нарисованный на пленке мотив вырезать, трафарет приклеить к липкой ленте.

С помощью готового штампа водостойкой штемпельной краской нанести цветочный узор на половинку яйца, где нет брызг. Посередине яйца приклеить тесьму-вьюнок.

Как декорировать пасхальное яйцо бисером: мастер-класс

Как сделать крокус

Шаг 1 Для одного крокуса потребуется 4 полоски бумаги. Каждую полоску перекрутить посередине на 180 градусов. Концы полоски наложить друг на друга. Подушечками пальцев придать форму каждому лепестку. Подготовить три тычинки. Для этого каждый отрезок лыка сложить пополам и скрутить два конца вместе. Проволокой связать два лепестка и тычинки, затем добавить еще два лепестка.

Для листочка одну полоску гофрированной бумаги оливкового цвета сложить пополам, склеить. Кончик листочка скрутить указательным и большим пальцами. Для каждого цветка подготовить по два листочка, сначала закрепить проволокой на стебле, затем обернуть ее гофрированной бумагой.

Шаг 2 Корзинку снаружи обернуть хлопчатобумажным шнуром, зафиксировать его в нескольких местах горячим клеем. Край корзинки обернуть веточками и закрепить их короткими кусочками проволоки. Затем веточки произвольно зафиксировать бумажной проволокой. Остатками шнура клеить внутреннюю часть корзинки. Корзинку застелить шерстяным флисом подходящего цвета. В корзинку положить яйца и три крокуса, связанные лентой. Дополнительно украсить перьями цесарки.

Мешочек в виде кролика для пасхальных яиц: мастер-класс

Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018