Морковный крем-суп с красной чечевицей 

Простой рецепт приготовления нежного крем-супа из моркови и красной чечевицы!
Ингредиенты
Морковь
650 г красная чечевица
150 г лук 1 шт кумин
1-2 ст.л.
овощной бульон
1 л сливки
125 мл порошок чили
по вкусу
соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
растительное масло
по вкусу
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Время готовки
45 мин Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Обжарьте на сковороде без масла кумин 1-2 минуту.
В средней кастрюле подогрейте масло и пожарьте порезанный лук до прозрачности. Положите кумин и чили, смешайте. Затем положите натертую на терке морковь и чечевицу. Перемешайте. Залейте бульон и подождите пока закипит. Сделайте огонь меньше и готовьте 15 минут.
Уберите суп с плиты. Налейте сливки, тщательно перемешайте. Сделайте из супа пюре с помощью блендера. Поставьте суп на огонь и подогрейте. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте со сметаной!
Приятного аппетита!