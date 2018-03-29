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Морковный крем-суп с красной чечевицей
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Морковный крем-суп с красной чечевицей 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт приготовления нежного крем-супа из моркови и красной чечевицы!
Ингредиенты
Морковь
650 г  красная чечевица
150 г  лук  1 шт  кумин
1-2 ст.л.
овощной бульон
1 л  сливки
125 мл  порошок чили
по вкусу
соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
растительное масло
по вкусу
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Время готовки
45 мин  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Обжарьте на сковороде без масла кумин 1-2 минуту.
В средней кастрюле подогрейте масло и пожарьте порезанный лук до прозрачности. Положите кумин и чили, смешайте. Затем положите натертую на терке морковь и чечевицу. Перемешайте. Залейте бульон и подождите пока закипит. Сделайте огонь меньше и готовьте 15 минут.
Уберите суп с плиты. Налейте сливки, тщательно перемешайте. Сделайте из супа пюре с помощью блендера. Поставьте суп на огонь и подогрейте. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте со сметаной!
Приятного аппетита!
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