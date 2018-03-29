Морковный крем-суп с красной чечевицей

Простой рецепт приготовления нежного крем-супа из моркови и красной чечевицы!

Ингредиенты

Морковь

650 г красная чечевица

150 г лук 1 шт кумин

1-2 ст.л.

овощной бульон

1 л сливки

125 мл порошок чили

по вкусу

соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

растительное масло

по вкусу

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Время готовки

45 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Обжарьте на сковороде без масла кумин 1-2 минуту.

В средней кастрюле подогрейте масло и пожарьте порезанный лук до прозрачности. Положите кумин и чили, смешайте. Затем положите натертую на терке морковь и чечевицу. Перемешайте. Залейте бульон и подождите пока закипит. Сделайте огонь меньше и готовьте 15 минут.

Уберите суп с плиты. Налейте сливки, тщательно перемешайте. Сделайте из супа пюре с помощью блендера. Поставьте суп на огонь и подогрейте. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте со сметаной!

Приятного аппетита!