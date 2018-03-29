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Самые полезные и здоровые кухни мира
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Самые полезные и здоровые кухни мира 

Steaklovers.ru 34 минуты назад
Фото: Steaklovers.ru
Этническая кухня разных народов мира в наше время стала неимоверно популярной, и все чаще люди ищут в традициях разных стран новые вкусы, чтобы разнообразить свое меню. И даже традиционная кухня все чаще приобретает этнический налет, а рестораны спешат удивить восточными или средиземноморскими версиями привычных блюд. Подвох кроется в том, что этническая кухня в нашем исполнении мало чем напоминает оригинал, подстраиваясь под гастрономические предпочтения, привычки и национальные особенности людей.
Но для того чтобы наслаждаться экзотическими сочетаниями различных кухонь мира, необязательно много путешествовать. Все это можно получить и дома, стараясь при изготовлении блюда максимально близко держаться к первоисточнику, ведь только тогда каждое блюдо принесет вам не только незабываемые кулинарные впечатления, но и массу пользы, поскольку традиционные кухни некоторых народов мира очень полезны с точки зрения диетологии и пользы для организма.
Мы изучили этот немаловажный фактор подробнее и составили перечень наиболее здоровых кухонь мира, у которых действительно есть что перенять и чему поучиться.
— Греческая кухня —
Традиционные ингредиенты греческой кухни — свежие овощи и фрукты, различные злаковые, богатые белком бобовые, оливковое масло и насыщенные омега-3 жирами морепродукты — действительно вносят ощутимый вклад в повышение иммунитета и борьбу с раковыми и сердечными заболеваниями, не говоря уже о диабете и просто отличном способе поддержания фигуры и организма в целом.
Согласно исследованию, проведенному Гарвардским университетом, основной рацион греческой кухни снижает риск рака или сердечного приступа на целых 25%. Еще один несомненный плюс греческой кухни — культура употребления пищи. Греки, как правило, сервируют стол множеством маленьких по размеру блюд, которые принято делить между гостями. Таким образом, риск переедания значительно снижается.
Зона риска: Контролируйте количество масла при приготовлении блюд греческой кухни, особенно выпечки. В противном случае ваш пирог со шпинатом имеет все шансы сравняться по калорийности с двойным чизбургером с беконом.
— Вьетнамская кухня —
Свежие травы и специи, множество овощей и морепродуктов и национальные техники приготовления пищи, когда масло традиционно заменяется на воду или бульон, — залог выдающейся пользы вьетнамской кухни.
Характерные специи национальной кухни Вьетнама (кинза, мята, тайский базилик, красный чили и бадьян) с давних времен используются в качестве альтернативных лекарств в борьбе с различными заболеваниями. Ряд исследований доказал, что кинза и бадьян обладают способностью улучшать пищеварение и предупреждать воспалительные процессы в организме.
Зона риска: В рамках контроля за весом, избегайте блюд с повышенным содержанием жира (например, копченые ребрышки), которыми богаты меню вьетнамских ресторанов.
— Японская кухня —
Благодаря своему исключительно здоровому рациону японцы гордо носят титул долгожителей и самой здоровой нации на земле. Блюда национальной японской кухни славятся не только ингредиентами с повышенным содержанием антиоксидантов, но и традиционным способом готовки на пару. Также большинство японцев являются последователями завета Конфуция «Hara Hachi Bu» — что означает «Ешьте, пока вы не будете сытыми на 80 процентов», что является одним из краеугольных камней диетологии.
Традиционная кухня Японии обязательно включает в себя богатые антиоксидантами ямс и зеленый чай, насыщенную кальцием китайскую капусту, обогащенные йодом морские водоросли и морепродукты, грибы шиитаке (источник железа, цинка, фолиевой кислоты и калия) и продукты из цельных соевых бобов.
Зона риска: Белый рис способен повысить уровень сахара в крови, поэтому, по возможности, заменяйте его на бурый рис, богатый жиросжигающим крахмалом.
— Индийская кухня —
Словосочетание «индийская кухня» чаще всего ассоциируется с огромным разнообразием специй, таких как куркума, имбирь, чили и гарам масала (смесь из нескольких специй — черный перец, тмин, гвоздика, кардамон и др.). Эти характерные для Индии специи способны на большее, чем просто придать вкус традиционному карри. Они действительно способны защитить организм от раковых заболеваний и болезни Альцгеймера, что доказано научными исследованиями.
Основной ингредиент традиционного карри — куркума, обладает противовоспалительными свойствами. Не менее полезны любимые индийской кухней йогурт и чечевица, богатая фолиевой кислотой и магнием.
Зона риска: По возможности, избегайте жареной пищи и многосоставных карри, в которых обычно много масла и сливок.
— Итальянская кухня —
Итальянская культура неспешных застолий и обедов — сама по себе полезная для пищеварения традиция. Но по-настоящему ценной ее делает команда характерных ингредиентов: томаты, оливковое масло, чеснок, майоран, базилик и петрушка.
Томаты богаты ликопенами, которые, в свою очередь, способны предотвратить развитие раковых заболеваний. Чеснок отличается высоким содержанием витаминов А и С, а оливковое масло понижает холестерин, сжигает жиры и снижает риски сердечных заболеваний.
Зона риска: Обратите внимание, что аутентичная итальянская кухня не злоупотребляет расплавленными сырами, в отличие от многочисленных международных интерпретаций. Постарайтесь не добавлять двойную порцию сыра в пасту, пиццу или лазанью.
— Мексиканская кухня —
Забудьте о тех жирных высококалорийных фастфудных блюдах, которые подают в большинстве кафе. Настоящая мексиканская кухня является здоровой и даже диетической. Множество блюд из бобовых, разнообразие супов и томатных паст помогает предупредить развитие диабета второго типа и рака груди у женщин.
Традиционные блюда мексиканской кухни, как правило, медленно усваиваются организмом, что дает гораздо более продолжительное чувство сытости и большое количество энергии.
Зона риска: Многие закуски и горячие блюда мексиканской кухни подаются на общем блюде, что повышает риск переедания.
— Тайская кухня —
Чемпионом по борьбе с раковыми заболеваниями на сегодняшний день можно с уверенностью объявить традиционный тайский суп Том Ям. Состоящий из креветок, кориандра, имбиря, лимонного сорго и других трав и специй, характерных для тайской кухни, этот суп оказался в сотню раз эффективнее в поддержании иммунитета и борьбе с раком, чем другие богатые антиоксидантами продукты и блюда.
Многие привычные для тайской кухни специи обладают целебными свойствами: имбирь помогает пищеварительному процессу, куркума обладает противовоспалительными свойствами, а лимонное сорго веками используется в азиатской культуре в качестве лекарства от простуд и желудочных болей.
Зона риска: Супы с содержанием кокосового молока часто бывают перенасыщены жирами и калориями.
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