Слоеный пирог из кабачков и томатов

Вкуснейший пирог из слоеного теста с кабачками, помидорами и зелеными оливками!

Уровень сложности

Средне

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Способ приготовления

Подготовка:

10 минут

Время приготовления: 30 минут

Количество: 4 порции

375 г слоеного теста

150 г рокет-салата

200 г зеленых оливок, маринованных в оливковом масле

2 средних кабачка (нарезать)

100 г помидоров-сливок (разрезать пополам)

Подогрейте духовку до 200°С. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольник и ножом сделайте надрезы вдоль краев, отступив 1,5 см. Постелите на противень бумагу для запекания. Запекайте 15–20 минут.

Измельчите в массу половину порции рокет-салата и зеленые оливки, добавив в нее немного оливкового масла.

Кабачки отварите 3 минуты в соленой воде. Вылейте воду.

Положите на него оливки, пасту из салата и оливок, а затем рядами помидоры и кабачки. Поставьте пирог в духовку на 10 минут.

Приятного аппетита!