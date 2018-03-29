Слоеный пирог из кабачков и томатов 

Вкуснейший пирог из слоеного теста с кабачками, помидорами и зелеными оливками!
Уровень сложности
Средне
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Способ приготовления
Подготовка:
10 минут
Время приготовления: 30 минут
Количество: 4 порции
375 г слоеного теста
150 г рокет-салата
200 г зеленых оливок, маринованных в оливковом масле
2 средних кабачка (нарезать)
100 г помидоров-сливок (разрезать пополам)
Подогрейте духовку до 200°С. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольник и ножом сделайте надрезы вдоль краев, отступив 1,5 см. Постелите на противень бумагу для запекания. Запекайте 15–20 минут.
Измельчите в массу половину порции рокет-салата и зеленые оливки, добавив в нее немного оливкового масла.
Кабачки отварите 3 минуты в соленой воде. Вылейте воду.
Положите на него оливки, пасту из салата и оливок, а затем рядами помидоры и кабачки. Поставьте пирог в духовку на 10 минут.
Приятного аппетита!