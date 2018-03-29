Как отказаться от сахара?

Зависимость от сладкого: психология

Как бы страшно это не звучало, но сладкое, мучное и печеное действительно вызывают достаточно сильную зависимость в прямом смысле этого слова. Человек привыкает к сахару как физически (натуральный вкус продуктов начинает казаться слишком пресным), так и психологически (заедать проблемы конфетами и прочими сладостями — обычное явление).

Однако чрезмерное потребление сахара не только вредит фигуре и приводит к набору лишнего веса, но и нарушает нормальную работу обмена веществ и даже провоцирует депрессию. К счастью, есть и хорошая новость — отказаться от сахара и от сладкого намного проще, чем бороться с зависимостью от алкоголя или никотина. Кроме этого, результат этого отказа проявится очень быстро.

Как и почему сахар ломает работу метаболизма и ведет к быстрому набору веса. Чем именно вреден сахар?

Почему от сладкого толстеют?

Проблема сладкого заключается не только в высокой калорийности. Ложка сахара в чае содержит лишь 20-25 ккал — однако такой чай способен вызвать чувство голода, заставляя вас искать «перекус». Сперва сахар резко повысит уровень глюкозы в крови, однако спустя полчаса этот уровень снизится — при этом симптомы низкого уровня глюкозы во многом схожи с чувством голода.

Если же вы попытаетесь «заморить червячка» очередным печеньем, то уровень глюкозы опять сперва повысится, а затем снизится, принося еще более сильный голод. Ситуация усугубится и тем, что регулярные перепады уровней глюкозы в крови нарушат обмен веществ, делая организм менее чувствительным к инсулину и провоцируя развитие сахарного диабета.

Как отказаться от сладкого за 21 день

Отказ от сахара — это постепенный процесс. Настройтесь на то, что вам понадобится примерно 3-4 недели для борьбы с острой фазой зависимости. После этого времени вы начнете смотреть на сахар спокойно, позволяя себе сладости время от времени, однако не срываясь на переедание. Пользой станет и то, что вы, скорее всего, сможете снизить вес тела.

Первая неделя: откажитесь от сладких газировок и соков (FitSeven писал о том, что даже свежевыжатый фруктовый сок содержит огромное количество сахара), перестаньте добавлять несколько чайных ложек сахара в чай и кофе. Если вы не сможете пить черный чай совершенно без сахара, пейте его с капелькой меда (но не с сахарозаменителем) или перейдите на травяные чаи. Кофе допустимо пить с молоком.

Вторая неделя: избавьтесь от запасов сладкого, перестаньте покупать новые сладости и пересмотрите свои привычки питания. Не держите конфеты, шоколад и печенье в «поле видимости» — в особенности под рукой на кухне или рядом с рабочим местом. Помните и о том, что сухофрукты вовсе не являются «безопасным» заменителем сладкому и содержат в составе большое количество сахара.

Третья неделя: научитесь видеть «скрытый сахар». Обращайте внимание на состав продуктов (сухие завтраки, кетчуп и прочие соусы содержат сахар в составе), а также изучите его синонимы — производители продуктов питания часто вводят в заблуждение, делая пометку «без сахара», однако используя родственные сахару вещества. Фруктоза, глюкозный сироп, глюкоза, мальтодексин, декстроза, сукроза, нектар агавы, мед — все это сахар.

«Не могу отказаться от сладкого…»

Типичными последствиями резкого отказа от сахара являются плохое настроение и чувство замутненного сознания. Если в первые дни вам будет казаться, что все ваши мысли исключительно о сладком, вы не можете сконцентрироваться и у вас в голове стоит туман — значит все нормально, и ваш организм идет на поправку. Просто ему нужно привыкнуть к пониженному уровню сахара в крови.

Не используйте сахарозаменители — они лишь напомнят мозгу о том, каким приятным может быть сладкий вкус. В острые моменты ломки примите горячий душ, займитесь уборкой или отправьтесь на прогулку. Идеальным решением станет 20-минутная пробежка в легком темпе, которая буквально вернет вас к жизни. Важно и то, что кардио — это лучший способ вернуть инсулин в норму.

Сахарозаменители — вредная для здоровья добавка или безопасная замена сахара? Помогает стевия похудеть?

Польза и последствия отказа от сахара

Вопреки распространенному мифу, так любимому сладкоежками, мозг человека вовсе не нуждается в сахаре для своей работы — тело легко способно синтезировать глюкозу и из комплексных углеводов. Другими словами, никаких негативных последствий отказа от сахара просто не может быть. Главным же положительным последствием станет улучшение самочувствие и снижение веса тела.

Главным плюсом для здоровья в отказе от сахара и от сладкого является то, что уже спустя неделю вы научитесь отличать реальное чувство голода от «фальшивого», вызванного резкими перепадами уровня глюкозы в крови. По сути, вы просто начнете есть меньше, не испытывая при этом никакого дискомфорта, связанного с соблюдением диеты или ограничением калорий.

Нужен ли полный отказ от сахара?

Поскольку практически невозможно полностью отказаться от продуктов питания, в том или ином виде содержащих сахар или другие быстрые углеводы, лучше научиться максимально спокойно относиться к их периодическому употреблению в адекватных количествах. Однако важно видеть в сладком не столько источник удовольствия или поощрения, а скорее «умеренно опасный яд».

Если вы съедите одно небольшое пирожное или выпьете чашку кофе с сахаром — ничего смертельного с вами не случится, однако поедать шоколадные конфеты коробками или съедать ведерко мороженного перед телевизором — это совсем другое дело. Помните о том, что для здоровья вреден не столько сам сахар сам по себе, сколько его регулярное и чрезмерное употребление.

Отказ от сахара — это постепенный процесс борьбы с зависимостью, в результате которого вы должны, прежде всего, изменить свое отношение к сладкому на максимально безразличное. Ведь, по сути, вреден не столько сам сахар, сколько его регулярное употребление (пусть даже в маленьких количествах) и «заедание» сладостями различных эмоциональных проблем.

Source: FitSeven