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Зачем прокаливать грунт?
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Зачем прокаливать грунт? 

АиФ Пермь 44 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Как приготовить землю для рассады? Лучше самому это делать или купить готовую в магазине?
Отвечает садовод Валентина Еременко:
«Хороший грунт — залог успеха при выращивании рассады. Она не любит чужую землю, поэтому почву под посадку семян не покупаю в магазине, а готовлю с осени. Землю, привезённую из леса, смешиваю с перегноем из компоста, добавляю песок и золу (это и разрыхлитель, и минеральные удобрения). Эту смесь оставляю в вёдрах до весны. Перед посадкой заношу грунт домой. Когда он оттает, порционно кладу землю в старую сковороду и на 10-15 минут отправляю в разогретую духовку. За зиму почти все вредители будущей рассады уничтожились, но для полной гарантии грунт следует ещё и прокалить. Затем готовые контейнеры с землёй засыпаю сверху снегом. При пикировании землю поливаю тёплой марганцовкой».
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