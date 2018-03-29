Зачем прокаливать грунт?

Как приготовить землю для рассады? Лучше самому это делать или купить готовую в магазине?

Отвечает садовод Валентина Еременко:

«Хороший грунт — залог успеха при выращивании рассады. Она не любит чужую землю, поэтому почву под посадку семян не покупаю в магазине, а готовлю с осени. Землю, привезённую из леса, смешиваю с перегноем из компоста, добавляю песок и золу (это и разрыхлитель, и минеральные удобрения). Эту смесь оставляю в вёдрах до весны. Перед посадкой заношу грунт домой. Когда он оттает, порционно кладу землю в старую сковороду и на 10-15 минут отправляю в разогретую духовку. За зиму почти все вредители будущей рассады уничтожились, но для полной гарантии грунт следует ещё и прокалить. Затем готовые контейнеры с землёй засыпаю сверху снегом. При пикировании землю поливаю тёплой марганцовкой».