Как сделать обычный майонез в 2 раза лучше

Майонез является важным связующим компонентом многих блюд. Можно было бы сразу купить пару пачек и месяц не думать о заправках и соусах. Но подобный подход выглядит слишком скучно, и уж точно не вносит разнообразие в меню. Если вы не представляете блюда без этого холодного соуса, пора бы научиться придавать ему совершенно новые вкусовые качества.

Делается это элементарно: берете 1/4 чашки домашнего или магазинного майонеза и смешиваете венчиком со специями а ароматными добавками. Самое важное условие — все сухие компоненты нужно хорошо измельчить. Вот 20 простых рецептов майонеза, которые откроют для вас новое измерение вкусовых ощущений.

— C запеченным перцем —

Что добавить:

2 ст.л. запеченного красного перца 1-1/2 ч.л. свежей петрушки

— С васаби —

Что добавить:

1/2 ч.л. васаби, смешанного с 1/2 ч.л. воды 1/2 ч.л. лимонного сока

— С чесноком и лимоном —

Что добавить:

1 зубчик чеснока 1/4 ч.л. лимонного сока Свежемолотый черный перец по вкусу

— C укропом и горчицей —

Что добавить:

1-1/2 ч.л. горчицы грубого помола 1/4 ч.л. сушеного укропа

— С песто —

Что добавить:

1-1/2 ч.л. песто

— С паприкой —

Что добавить:

1/2 ч.л. копченой паприки 1/2 ч.л. сока лайма

— C кинзой —

Что добавить:

2 ст.л. свежей кинзы 1 ч.л. сока лайма 1 зубчик чеснока

— Со шрирачей —

Что добавить:

2 ч.л. соуса шрирача 1 ч.л. сока лайма 1/8 ч.л. легкого соевого соуса

— С базиликом —

Что добавить:

1-1/2 ч.л. свежего базилика 1-1/2 ч.л. вяленых помидоров в масле 3/4 ч.л. масла от вяленых помидоров

— C голубым сыром —

Что добавить:

2 ст.л. голубого сыра 1-1/2 ч.л. соуса Frank's Red Hot 1-1/2 ч.л. шнитт-лука 1/2 ч.л. лимонного сока

— С лимоном —

Что добавить:

3/4 ч.л. лимонного сока 1/2 ч.л. лимонной цедры

— С чипотле —

Что добавить:

1/2 часть чипотле в адобо 1/2 ч.л. соуса адобо 1/8 ч.л. кумина

— C горчицей и кетчупом —

Что добавить:

1/4 чашки кетчупа 1/4 чашки желтой горчицы Маринованный огурец по вкусу

— С острым соусом —

Что добавить:

1/2 ч.л. острого соуса 2-1/4 ч.л. маринованного острого перца черри

— С орехами и яблоками —

Что добавить:

2 ст.л. дижонской горчицы 3 ст.л. грецких орехов 2 ч.л. свежей петрушки 1/3 чашки яблочного соуса

— C имбирем и зеленью —

Что добавить:

1 стебель зеленого лука 1-1/2 ч.л. кинзы 1/2 ч.л. свежего тертого имбиря 1/8 ч.л. кунжутного масла

— С халапеньо —

Что добавить:

1 маленький халапеньо без семян 1/2 ч.л. сока лайма 1/4 ч.л. измельченного чеснока Щепотка сушего орегано

— С прованскими травами —

Что добавить:

1 ч.л. измельченного шнитт-лука 1/2 ч.л. прованских трав 1 ч.л. свежего лимонного сока

— C чесноком —

Что добавить:

5 запеченных зубчиков чеснока 4 ч.л. лимонного сока 1-1/2 ч.л. тертого пармезана 1/8 ч.л. горчицы грубого помола Щепотка кайенского перца Капля вустерширского соуса Щепотка сушеной кинзы

— С хреном и пармезаном —

Что добавить:

15 г тертого твердого сыра 3 ст.л. готового к употреблению хрена 1/4 ч.л. кайенского перца