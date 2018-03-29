Как сделать обычный майонез в 2 раза лучше 

Майонез является важным связующим компонентом многих блюд. Можно было бы сразу купить пару пачек и месяц не думать о заправках и соусах. Но подобный подход выглядит слишком скучно, и уж точно не вносит разнообразие в меню. Если вы не представляете блюда без этого холодного соуса, пора бы научиться придавать ему совершенно новые вкусовые качества.
Делается это элементарно: берете 1/4 чашки домашнего или магазинного майонеза и смешиваете венчиком со специями а ароматными добавками. Самое важное условие — все сухие компоненты нужно хорошо измельчить. Вот 20 простых рецептов майонеза, которые откроют для вас новое измерение вкусовых ощущений.
— C запеченным перцем —
Что добавить:
2 ст.л. запеченного красного перца 1-1/2 ч.л. свежей петрушки
— С васаби —
Что добавить:
1/2 ч.л. васаби, смешанного с 1/2 ч.л. воды 1/2 ч.л. лимонного сока
— С чесноком и лимоном —
Что добавить:
1 зубчик чеснока 1/4 ч.л. лимонного сока Свежемолотый черный перец по вкусу
— C укропом и горчицей —
Что добавить:
1-1/2 ч.л. горчицы грубого помола 1/4 ч.л. сушеного укропа
— С песто —
Что добавить:
1-1/2 ч.л. песто
— С паприкой —
Что добавить:
1/2 ч.л. копченой паприки 1/2 ч.л. сока лайма
— C кинзой —
Что добавить:
2 ст.л. свежей кинзы 1 ч.л. сока лайма 1 зубчик чеснока
— Со шрирачей —
Что добавить:
2 ч.л. соуса шрирача 1 ч.л. сока лайма 1/8 ч.л. легкого соевого соуса
— С базиликом —
Что добавить:
1-1/2 ч.л. свежего базилика 1-1/2 ч.л. вяленых помидоров в масле 3/4 ч.л. масла от вяленых помидоров
— C голубым сыром —
Что добавить:
2 ст.л. голубого сыра 1-1/2 ч.л. соуса Frank's Red Hot 1-1/2 ч.л. шнитт-лука 1/2 ч.л. лимонного сока
— С лимоном —
Что добавить:
3/4 ч.л. лимонного сока 1/2 ч.л. лимонной цедры
— С чипотле —
Что добавить:
1/2 часть чипотле в адобо 1/2 ч.л. соуса адобо 1/8 ч.л. кумина
— C горчицей и кетчупом —
Что добавить:
1/4 чашки кетчупа 1/4 чашки желтой горчицы Маринованный огурец по вкусу
— С острым соусом —
Что добавить:
1/2 ч.л. острого соуса 2-1/4 ч.л. маринованного острого перца черри
— С орехами и яблоками —
Что добавить:
2 ст.л. дижонской горчицы 3 ст.л. грецких орехов 2 ч.л. свежей петрушки 1/3 чашки яблочного соуса
— C имбирем и зеленью —
Что добавить:
1 стебель зеленого лука 1-1/2 ч.л. кинзы 1/2 ч.л. свежего тертого имбиря 1/8 ч.л. кунжутного масла
— С халапеньо —
Что добавить:
1 маленький халапеньо без семян 1/2 ч.л. сока лайма 1/4 ч.л. измельченного чеснока Щепотка сушего орегано
— С прованскими травами —
Что добавить:
1 ч.л. измельченного шнитт-лука 1/2 ч.л. прованских трав 1 ч.л. свежего лимонного сока
— C чесноком —
Что добавить:
5 запеченных зубчиков чеснока 4 ч.л. лимонного сока 1-1/2 ч.л. тертого пармезана 1/8 ч.л. горчицы грубого помола Щепотка кайенского перца Капля вустерширского соуса Щепотка сушеной кинзы
— С хреном и пармезаном —
Что добавить:
15 г тертого твердого сыра 3 ст.л. готового к употреблению хрена 1/4 ч.л. кайенского перца