Что будет если питаться одними бананами

Уже несколько десятилетий людей заботят проблемы правильного питания, особенно тех, которые проживают в развитых странах. Были синтезированы специальные добавки, препараты и стимулирующие вещества, которые позволяют снизить массу тела и нормализовать функции органов и систем организма. Однако есть более дешевый и абсолютно натуральный продукт — бананы. Про их пользу и целебные свойства могут знать далеко не все.

Чем полезны бананы

Этот фрукт полезен тем, кто решил сбросить вес и нарастить мышечную массу. В бананах содержатся два важнейших компонента — магний, способствующий росту мышц, и калий, продукты расщепления которого необходимы для синтеза энергии.

Находящаяся в составе этих фруктов фолиевая кислота и витамин B9 способны улучшить настроение и самочувствие, укрепить НС, снять тревогу и вылечить бессонницу.

Бананы благоприятно воздействуют на всю пищеварительную систему в целом и регулируют сахар в крови. Особенно полезны недозрелые плоды, из которых обычно готовят фруктовые коктейли, поскольку в сыром виде они имеют специфический вкус.

Банановая диета будет полезна для любителей фастфуда, в котором содержится много вредных транс-жиров. Этот фрукт способен уменьшить холестерин, обеспечив защиту сосуды от сужения их просвета.

Кроме перечисленного, содержащиеся в бананах вещества способствуют усвоению организмом кальция, укрепляют защитный барьер и даже могут противостоять онкологическим заболеваниям. Они полезны для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы со зрением. Благодаря большому количеству пектина, они активно выводят токсины из организма и регулируют процесс усвоения жиров.

Банановая монодиета

Официальных исследований в данной области не проводили, однако известно, что одна девушка питалась только бананами на протяжении 12 суток. По ее словам, это ей позволило избавиться от проблем в работе пищеварительной системы и аккумулировать силы для повседневной деятельности. Кроме всего, значительно улучшилось состояние кожных покровов и самочувствие девушки.

Казалось бы, такой эффект стоит того, чтобы выбрать банановую монодиету как хороший способ избавиться от проблем со здоровьем. Но специалисты утверждают, что для нормальной жизнедеятельности человека одних лишь сладких плодов в повседневном рационе питания недостаточно.

Почему нельзя питаться только бананами

Эти фрукты являются богатым источником огромного числа необходимых для организма веществ, но в них присутствуют далеко не все важные компоненты. Поэтому употреблять в пищу только сладкие плоды нельзя.

Учеными доказано, что бананы сгущают кровь. Монодиета может привести к образованию сгустков, закупорке сосудов. Чрезмерное употребление этих плодов противопоказано людям с дисфункциями печени и почек, сахарным диабетом, тромбофлебитом и чрезмерной свертываемостью крови.

Из-за содержащейся в них клетчатки может нарушиться деятельность органов пищеварительной системы, возникнут спазмы, колики, начнут скапливаться газы. Если запивать эти фрукты водой или соками, возможно вздутие живота. Кроме этого ухудшится усвоение железа и кальция, что приведет к кислородному голоданию, снижению иммунитета, нарушению обменных процессов, упадку сил, повышенной хрупкости костей. А со временем может развиться стойкая аллергия, из-за которой организм будет отвергать бананы в качестве продукта питания.

Банановая монодиета — сомнительный эксперимент, который не рекомендуют растягивать более чем на 3 дня, чтобы не лишить организм жизненно важных компонентов и не нанести сильный вред здоровью. Лучше проконсультироваться со специалистом и подобрать наиболее подходящий вид диеты, учитывающий особенности организма определенного человека.

Сообщение Что будет если питаться одними бананами появились сначала на Умная.