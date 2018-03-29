Что нельзя пить натощак

Не все продукты и напитки, какими бы вкусными они ни были, полезны для организма. Особенно поутру натощак. Некоторые напитки лучше употреблять после еды, чтобы не вызвать расстройство пищеварения или неприятные ощущения в эпигастральной области (в верхней и средней третяхживота).

Холодная или минеральная вода

Национальная Ассоциация диетологов опубликовала недавно список напитков, которые категорически нельзя «заливать» в пустой желудок. Возглавила его простая холодная вода. Она вызывает спазм внутренних органов и затрудняет переваривание пищи.

Не стоит начинать свой день и со стакана минералки. Пузырьки газа раздражают нежные стенки желудка и могут привести к образованию воспаления. Чтобы организм работал как часы, лучше выпить натощак стаканчик самой что ни на есть простой воды комнатной температуры.

Напиток № 2 — кофе любого способа изготовления и приготовления. Многие люди привыкли именно с него начинать свой день, что в корне неверно. Кофеин повышает секрецию желудочного сока и обладает желчегонным действием. Если пищеварительному тракту нечего переваривать, а соки уже выделяются, он начинает «поедать» сам себя. Регулярное употребление кофе натощак может привести к развитию гастрита, а затем и язвы желудка.

Соки из любимых всеми апельсинов, грейпфрутов и другой вкуснятины действуют подобно кофе. Так же раздражают слизистую и заставляют пустой желудок работать. В результате у поклонника фрешей и магазинных соков регулярно появляется изжога, а впоследствии не заставит себя ждать и гастрит.

Кисломолочные напитки

Казалось бы, йогурт, простокваша и кефир — самые что ни на есть «утренние» напитки. Но нет. Врачи предупреждают, что выпивать их на пустой желудок абсолютно бессмысленно. Вреда не принесут, но и пользы тоже. Молочнокислые бактерии в агрессивной желудочной среде быстро погибают. До кишечника, где они усваиваются, практически ничего не доходит.

В связи с этим диетологи советуют пить сверхполезные кефир или ряженку только после употребления основного блюда. В идеале им должна быть каша. Британцы недаром съедают на завтрак свою драгоценную овсянку. Это блюдо настраивает пищеварение на нужную волну и заряжает организм массой энергии.

Уже после полноценного завтрака можно пить кофе, сок или простоквашу. Кстати, врачи не советуют начинать свой день с бутерброда на основе белого хлеба. Содержащиеся в нем дрожжи непременно вызовут брожение и вздутие кишечника. Если очень хочется полакомиться сэндвичем, то лучше сделать его на основе цельнозернового бездрожжевого хлеба.

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