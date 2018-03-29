Апельсиновый салат со шпинатом и орехами кешью

Простой и очень необычный салат из полезных ингредиентов! Цитрусы, кешью и шпинат! Диетический и вегетарианский салат!

Ингредиенты

Шпинат

1 пучок

апельсин

2 шт апельсиновый сок 2 ст. л.

лимонный сок 2 ст. л.

оливковое масло

3 ст. л.

мед 1 ч. л зернистая горчица

1/2 ч. л.

соль, свежемолотый перец

по вкусу

кешью

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Время готовки

15 мин Количество персон

3 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Азиатская

Способ приготовления

Помойте шпинат, удалите стебельки, если листья крупные — слегка порвите.

Нужно вырезать мякоть 2 апельсинов без белых пленок. Положите дольки апельсина к шпинату. Мелко порезать половину сладкой луковицы, посыпать сверху. Добавьте горсть кешью.

Для заправки: апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, мед, горчицу, соль, перец тщательно перемешать (проще в закрытой бутылке) и залить в салат.

Приятного аппетита!