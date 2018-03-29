Апельсиновый салат со шпинатом и орехами кешью 

Простой и очень необычный салат из полезных ингредиентов! Цитрусы, кешью и шпинат! Диетический и вегетарианский салат!
Ингредиенты
Шпинат
1 пучок
апельсин
2 шт апельсиновый сок 2 ст. л.
лимонный сок 2 ст. л.
оливковое масло
3 ст. л.
мед 1 ч. л зернистая горчица
1/2 ч. л.
соль, свежемолотый перец
по вкусу
кешью
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Время готовки
15 мин Количество персон
3 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Азиатская
Способ приготовления
Помойте шпинат, удалите стебельки, если листья крупные — слегка порвите.
Нужно вырезать мякоть 2 апельсинов без белых пленок. Положите дольки апельсина к шпинату. Мелко порезать половину сладкой луковицы, посыпать сверху. Добавьте горсть кешью.
Для заправки: апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, мед, горчицу, соль, перец тщательно перемешать (проще в закрытой бутылке) и залить в салат.
Приятного аппетита!