В Челябинске мама в декрете научилась делать глиняные овощи, которые малыши путают с настоящими

Полгода назад 29-летняя Наталья Йоффе, будучи в декрете, стала выпекать овощи для своей годовалой дочки Эммы. Нет, она ими не кормит ребенка — овощи сделаны из полимерной глины, — зато так филигранно, что малыши часто путают эти огурцы, морковь и капусту с настоящими. «А почему кабачки такие маленькие?» — спрашивают у Наташи дети ее знакомых.

Еще бы: капуста продумана до прожилки, а огурцы усыпаны пупырышками. С них она и начала свои опыты с полимерной глиной, а друзья Натальи окружили ее просьбами сделать для их детишек такие же игрушки.

— Изначально я хотела делать для дочки сенсорную коробку — пространство, где воссоздается природный ландшафт. Почву можно сделать из круп, «посадить» деревья, сделать реку и так далее, но на это ушло бы очень много времени. И я вспомнила, что еще в детстве лепила из полимерной глины — тогда она уже была, — рассказала «Хорошим новостям» Наталья.

Осваивать технику пришлось недолго: будучи маленькой Наташа ходила в художественную школу и, как оказалось, освежить в памяти навыки не стало проблемой. Маме в декрете хотелось развлечь свою малышку, а заодно развивать мелкую моторику ребенка, учить ее считать и запоминать названия овощей.

— С овощами удобно работать, они яркие, поэтому хорошо запоминаются цвета, ими легко вести счет, их можно закопать в ту же крупу, да что угодно с ними делать. Например, животные бы быстро сломались, например, лапы, хвост, а овощам ничего не страшной хоть бросай — ничего не будет, — говорит молодая мама.

Правда, над фактурой пришлось немного попотеть: чтобы передать ее в точности она приглядывалась к настоящим овощам, сравнивала, добивалась сходства миниатюр. Для этого Наталья сначала подетально создавала элементы плода, а затем лепила из глины специальные трафареты, которые вдавливала в заготовки, чтобы получить нужный отпечаток. На финальной стадии, после запекания в духовке, она окрашивает глиняные овощи сухой пастелью.

Еще одна тонкость — чтобы быть прочными, предметы не должны быть слишком большими. Поэтому размер перцев, свеклы и моркови — не более 4 см.

— Если делать крупные неполые изделия, то внутри глина не пропечется, а значит, быстро развалится, — пояснила Наташа.

А потом мастерице захотелось чего-то новенького и «вкусненького» и она перешла с овощей на мучное: хлеб, булочки и пончики разве что не пахнут, а так как будто только что из печи. Когда Наташа выложила фотографии своих работ на специальный сервис для мам и беременных — хвалебные отзывы посыпались со всех сторон, а вместе с ними и — заказы.

Правда, превращать хобби в полноценный бизнес девушка не собирается: если просят — делает, но подчеркивает, что занимается этим для души, а не ради денег.