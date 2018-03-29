6 оригинальных рецептов пюре

Говоря о пюре, обычно мы представляем себе рассыпчатую, пушистую массу из картофеля. Между тем перетереть в пюре можно многие корнеплоды, овощи и даже зелень. Немного сливочного масла, приправ по вкусу и несколько импульсов блендера превратят совсем не типичный для пюре продукт в восхитительный гарнир или овощную базу для супа. У нас есть 6 идей, из чего можно приготовить пюре, если вы хотите удивить гостей чем-то необычным или вам просто наскучила картошка.

— Пюре из брокколи —

Ингредиенты:

285 г брокколи, нарезать небольшими кусочками соцветия и стебли 77 г соленого сливочного масла 1,5 г соды 30 г сыра чеддер Соль по мере необходимости

Приготовление:

В скороварке растопить масло. Добавить нарезанные ломтики брокколи и соду и тщательно перемешать. Накрыть скороварку крышкой, нагреть на сильном огне, затем убавить огонь и готовить примерно 20 минут, иногда встряхивая скороварку, чтобы предотвратить подгорание.

Снять с огня, подождать сброса давления, снять крышку. Переложить брокколи в блендер и пюрировать. Добавить сыр и смешать до получения однородной массы. Перед подачей попробовать на соль, при необходимости посолить.

— Луковое пюре-соус —

Ингредиенты:

3 большие луковицы Оливковое масло Соль, лимонный сок по вкусу

Приготовление:

В жаропрочную сковороду положить луковицы и щедро полить их оливковым маслом. Поставить сковороду в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать лук в течение примерно 45 минут, пока он не станет очень мягким и не потемнеем снаружи.

Дать луку остыть. Выложить на разделочную доску и очистить от шелухи.

Лук положить в блендер и смешать до получения гладкой массы, от 3 до 5 минут. По вкусу добавить немного соли, лимонного сока и оливкового масла, смешать в течение 20-30 секунд. Отрегулировать по своему вкусу приправы, если это необходимо.

Хранить пюре в холодильнике можно до 3-х дней или до двух недель в морозилке. В любом случае перед тем как дополнить им блюдо, его следует смешать в блендере в течение 20-30 секунд, чтобы масса стала «пушистой».

— Яблочное пюре —

Ингредиенты:

3-4 больших яблока гренни смит 100 г воды 35 г сливочного масла 2 г соли 15 г яблочного уксуса

Приготовление:

Очистить яблоки, удалить сердцевины. По весу у вас должно получиться примерно 650 г яблок. Нарезать яблоки на дольки, а затем нарезать на кусочки около 1 см толщиной.

В сотейник добавить яблоки, масло, воду и соль. Накрыть крышкой. Нагреть на высоком огне, затем уменьшить огонь до среднего и продолжать тушить пока яблоки не станут мягкими и почти вся жидкость не испарится. Постоянно смотреть за яблоками, чтобы они не пригорели.

Переложить яблоки в блендер и измельчить. Постепенно влить уксус и мешать до получения однородной массы.

Яблочное пюре хорошо оттеняет вкус свинины.

— Пюре из кресс-салата —

Ингредиенты:

Около 2 пучков кресс-салата 2,3 г соли или 1% от веса пюре 0,1% от веса пюре ксантановой камеди

Приготовление:

Подготовить миску со льдом. Ополоснуть кресс-салат. Бланшировать кресс-салат в большой кастрюле с кипящей водой в течение 45 секунд. Переложить на ледяную баню. Перемешать кресс-салат со льдом, чтобы обеспечить равномерное охлаждение.

Взвесить пустой блендер. Положить в блендер кресс-салат добавить в зависимости от веса ксантановую камедь. Смешать до получения однородной массы. Перед подачей добавить соль.

— Пюре из тыквы —

Ингредиенты:

900 г тыквы сквош 1 г ксантановой камеди 5 г соли

Приготовление:

Снять с тыквы кожуру. Отрезать оба конца тыквы и разрезать ее вдоль пополам. Удалить семена. Нарезать тыкву небольшими кусочками. Положить тыкву в вакуумный пакет для еды и запечатать.

В кастрюле довести до кипения воду. Положить пакет в воду и готовить тыкву в течение 25 минут или до готовности.

Переложить тыкву в блендер и пюрировать до получения однородной массы. При включенном двигателе добавить оставшиеся ингредиенты. Для получения максимально гладкой массы протереть пюре через сито.

— Пюре из цветной капусты —

Ингредиенты:

500 г цветной капусты 100 г воды 85 г сливочного масла 3,5 г соли Лимонный сок, приблизительно от 1 лимона, по мере необходимости

Приготовление:

Капусту нарезать тонкой соломкой, примерно по 2-3 мм. Положить цветную капусту в кастрюлю, добавить воду, масло и соль; накрыть крышкой.

Нагреть на высоком огне, затем уменьшить огонь до среднего и продолжать варить до тех пор, пока цветная капуста не станет нежной и почти не останется воды. Капусту постоянно проверять, не допускать подгорания.

Переложить цветную капусту в блендер. Измельчить. Добавить по вкусу лимонный сок и продолжить смешивать в течение нескольких секунд.