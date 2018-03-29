Ещё
6 оригинальных рецептов пюре
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 оригинальных рецептов пюре 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Говоря о пюре, обычно мы представляем себе рассыпчатую, пушистую массу из картофеля. Между тем перетереть в пюре можно многие корнеплоды, овощи и даже зелень. Немного сливочного масла, приправ по вкусу и несколько импульсов блендера превратят совсем не типичный для пюре продукт в восхитительный гарнир или овощную базу для супа. У нас есть 6 идей, из чего можно приготовить пюре, если вы хотите удивить гостей чем-то необычным или вам просто наскучила картошка.
— Пюре из брокколи —
Ингредиенты:
285 г брокколи, нарезать небольшими кусочками соцветия и стебли 77 г соленого сливочного масла 1,5 г соды 30 г сыра чеддер Соль по мере необходимости
Приготовление:
В скороварке растопить масло. Добавить нарезанные ломтики брокколи и соду и тщательно перемешать. Накрыть скороварку крышкой, нагреть на сильном огне, затем убавить огонь и готовить примерно 20 минут, иногда встряхивая скороварку, чтобы предотвратить подгорание.
Снять с огня, подождать сброса давления, снять крышку. Переложить брокколи в блендер и пюрировать. Добавить сыр и смешать до получения однородной массы. Перед подачей попробовать на соль, при необходимости посолить.
— Луковое пюре-соус —
Ингредиенты:
3 большие луковицы Оливковое масло Соль, лимонный сок по вкусу
Приготовление:
В жаропрочную сковороду положить луковицы и щедро полить их оливковым маслом. Поставить сковороду в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать лук в течение примерно 45 минут, пока он не станет очень мягким и не потемнеем снаружи.
Дать луку остыть. Выложить на разделочную доску и очистить от шелухи.
Лук положить в блендер и смешать до получения гладкой массы, от 3 до 5 минут. По вкусу добавить немного соли, лимонного сока и оливкового масла, смешать в течение 20-30 секунд. Отрегулировать по своему вкусу приправы, если это необходимо.
Хранить пюре в холодильнике можно до 3-х дней или до двух недель в морозилке. В любом случае перед тем как дополнить им блюдо, его следует смешать в блендере в течение 20-30 секунд, чтобы масса стала «пушистой».
— Яблочное пюре —
Ингредиенты:
3-4 больших яблока гренни смит 100 г воды 35 г сливочного масла 2 г соли 15 г яблочного уксуса
Приготовление:
Очистить яблоки, удалить сердцевины. По весу у вас должно получиться примерно 650 г яблок. Нарезать яблоки на дольки, а затем нарезать на кусочки около 1 см толщиной.
В сотейник добавить яблоки, масло, воду и соль. Накрыть крышкой. Нагреть на высоком огне, затем уменьшить огонь до среднего и продолжать тушить пока яблоки не станут мягкими и почти вся жидкость не испарится. Постоянно смотреть за яблоками, чтобы они не пригорели.
Переложить яблоки в блендер и измельчить. Постепенно влить уксус и мешать до получения однородной массы.
Яблочное пюре хорошо оттеняет вкус свинины.
— Пюре из кресс-салата —
Ингредиенты:
Около 2 пучков кресс-салата 2,3 г соли или 1% от веса пюре 0,1% от веса пюре ксантановой камеди
Приготовление:
Подготовить миску со льдом. Ополоснуть кресс-салат. Бланшировать кресс-салат в большой кастрюле с кипящей водой в течение 45 секунд. Переложить на ледяную баню. Перемешать кресс-салат со льдом, чтобы обеспечить равномерное охлаждение.
Взвесить пустой блендер. Положить в блендер кресс-салат добавить в зависимости от веса ксантановую камедь. Смешать до получения однородной массы. Перед подачей добавить соль.
— Пюре из тыквы —
Ингредиенты:
900 г тыквы сквош 1 г ксантановой камеди 5 г соли
Приготовление:
Снять с тыквы кожуру. Отрезать оба конца тыквы и разрезать ее вдоль пополам. Удалить семена. Нарезать тыкву небольшими кусочками. Положить тыкву в вакуумный пакет для еды и запечатать.
В кастрюле довести до кипения воду. Положить пакет в воду и готовить тыкву в течение 25 минут или до готовности.
Переложить тыкву в блендер и пюрировать до получения однородной массы. При включенном двигателе добавить оставшиеся ингредиенты. Для получения максимально гладкой массы протереть пюре через сито.
— Пюре из цветной капусты —
Ингредиенты:
500 г цветной капусты 100 г воды 85 г сливочного масла 3,5 г соли Лимонный сок, приблизительно от 1 лимона, по мере необходимости
Приготовление:
Капусту нарезать тонкой соломкой, примерно по 2-3 мм. Положить цветную капусту в кастрюлю, добавить воду, масло и соль; накрыть крышкой.
Нагреть на высоком огне, затем уменьшить огонь до среднего и продолжать варить до тех пор, пока цветная капуста не станет нежной и почти не останется воды. Капусту постоянно проверять, не допускать подгорания.
Переложить цветную капусту в блендер. Измельчить. Добавить по вкусу лимонный сок и продолжить смешивать в течение нескольких секунд.
Steaklovers.ru: последние новости
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на весь день 13 сочетаний вкуса, которые сделают любую еду лучше Традиционные блюда, которые могут храниться почти вечно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья17
Мадонна: за месяц до популярности2
В пику Бузовой: Тарасов на фото с беременной женой1
На что способна пищевая сода
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире185
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение