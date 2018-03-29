Курица со сладкой картошкой 

Сегодня мы расскажем Вам как приготовить курицу с батат.
Уровень сложности
Средне
Способ приготовления
Подготовка:15 минут
Общее время: 40 минут
Количество: 4 порции
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Ингредиенты:
700 г батата
соль и перец (по вкусу)
4 ч. ложки оливкового масла
6 перьев зеленого лука (нарезать кусочками по 3 см)
1 курица (1600–1800 г) (разрезать на 8 частей, шкуру снять, но на крыльях оставить)
1 ч. ложка приправ для вяления
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы приготовить смесь приправ для вяления, возьмите 2 ч. ложки тимьяна, 1 ч. ложку ямайского перца, 1 ч. ложку сушеного лука, 1/2 ч. ложки сахара, 1/2 ч. ложки соли, 1/2 ч. ложки порошка лука, 1/2 ч. ложки порошка чили, 1/2 ч. ложки порошка чеснока, 1/4 ч. ложки мускатного ореха, 1/4 ч. ложки корицы, 1/2 ч. ложки паприки, хорошенько смешайте и храните в плотно закрытом контейнере.
1 Подогрейте духовку до 230°С. Батат посолите, поперчите свежемолотым черным перцем и обваляйте в 2 ч. ложках масла. Разложите его на противень и запекайте 20 минут. Всыпьте лук, хорошенько все смешайте и готовьте еще 10 минут.
2 Второй противень застелите фольгой. Обваляйте курицу в приправе для вяления, оставшихся 2 ч. ложках масла и посолите. Разложите на противень и готовьте 25 минут.
3 Угощайте с картофелем и зеленым луком. Приятного аппетита!
В каждой порции: 475 калорий, 48 г белка, 31 г углеводов, 17 г жира, 141 мг холестерина.