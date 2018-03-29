Начните день с рыбы на завтрак

Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко устраивают столичным ресторанам и кафе строгую проверку кухни и сервиса. Без обид и экивоков. Cегодня они решили выяснить, как в столице можно быстро позавтракать.

Заведение на Покровке под приветливой вывеской «Моремания» не зря позиционирует себя как магазин-кафе. Там в глубине есть довольно большое помещение, где можно купить всякую рыбу в разных видах. Даже если вы не собираетесь собственноручно стряпать к ужину сибас или дораду, сможете полюбоваться на эту рыбу во льду и наконец-то понять, чем они отличаются друг от друга хотя бы визуально. Кстати, хлопоты по готовке вашего домашнего ужина повара «Моремании» тоже могут взять на себя, и совершенно недорого: за 100 рублей купленную рыбу они запекут на гриле по-спартански, просто посолив, а за 150 рублей добавят к ней ароматное масло, травы, лимон и чесночный соус. Не пропустите также столик с маленькой дегустацией, сможете попробовать ту же дораду или сибаса горячего копчения или, к примеру, олюторскую селедку — правда, совсем крохотными кусочками. О происхождении этой замечательной сельди персонал ничего сказать не смог, но там на витрине справа есть информация про нее, сами прочитаете. Меню в «Моремании» большое и удобное, с картинками. Нас интересовал специальный его раздел про завтраки, где упомянуты более десятка разных блюд. Согласитесь, это в духе времени, начать день красивой и вкусной едой с рыбой. Блины с лососем и сливочным сыром (349 рублей) оказались как раз такими. Правда, в счете они будут поименованы «блины с семгой», но не волнуйтесь, это одна и та же рыба. Омлет с подкопченной семгой (299 рублей) нам принесли на очень горячей сковородке, будьте с ней осторожны, не хватайте сразу за ручку. Маленькая, но тяжелая, как и положено добротному чугунному инвентарю, эта сковородочка не только оживляла подачу, но еще и гарантировала безусловную свежесть еды. Пара гренок и рыбный паштет (видимо, рачительно приготовленный из обрезков?) не показались нам таким уж необходимым дополнением к этому омлету. Впрочем, дело вкуса, да и сытнее так.

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