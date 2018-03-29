Вкусный салатик с огурцом и мятой

Овощи просто необходимы для нашего организма, ведь в них содержится большинство витаминов которые нужны человеку. Сегодня мы расскажем Вам рецепт летнего овощного салатика.

Ингредиенты

Филе куриное

500 г огурцы

2 шт.

лимон

1 шт.

мяты сухая

2 ч. л.

соевый соус

1 ст. л.

сахар коричневый

2 ч. л.

оливковое масло

2 ст. л.

перец черный молотый

0.5 ч. л.

соль

1 щепотка

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Способ приготовления

Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Промойте куриное филе, залейте водой и поставьте на огонь. Варите с момента закипания 25-30 минут.

450-500 г сваренного куриного филе порвать руками на длинные тонкие волокна.

Промойте огурцы и порежьте тонкими длинными полосками — сделайте это с помощью ножа для чистки картофеля. Если кожура огурцов тёмная и твёрдая её лучше срезать.

Для заправки перемешать такие ингредиенты: оливковое масло, соевый соус, щепотку мяты, соли и чёрного перца, выдавить сок 1 лимона и добавить коричневый сахар.

Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. Приятного аппетита!