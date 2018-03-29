Вкусный салатик с огурцом и мятой 

Овощи просто необходимы для нашего организма, ведь в них содержится большинство витаминов которые нужны человеку. Сегодня мы расскажем Вам рецепт летнего овощного салатика.
Ингредиенты
Филе куриное
500 г огурцы
2 шт.
лимон
1 шт.
мяты сухая
2 ч. л.
соевый соус
1 ст. л.
сахар коричневый
2 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
перец черный молотый
0.5 ч. л.
соль
1 щепотка
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Способ приготовления
Время готовки
45 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Промойте куриное филе, залейте водой и поставьте на огонь. Варите с момента закипания 25-30 минут.
450-500 г сваренного куриного филе порвать руками на длинные тонкие волокна.
Промойте огурцы и порежьте тонкими длинными полосками — сделайте это с помощью ножа для чистки картофеля. Если кожура огурцов тёмная и твёрдая её лучше срезать.
Для заправки перемешать такие ингредиенты: оливковое масло, соевый соус, щепотку мяты, соли и чёрного перца, выдавить сок 1 лимона и добавить коричневый сахар.
Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. Приятного аппетита!