Шоколадное пирожное с грецкими орехами

Простой рецепт Брауни с грецкими орехами.

Ингредиенты

Мука

250 г сливочное масло

100 г сахар

200 г яйца

4 шт какао-порошок

6 ст. л.

несладкий йогурт

4 ст. л.

очищенные грецкие орехи

150 г ваниль

по вкусу

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Время готовки

1,5 ч Количество персон

10 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Американская

Размягченное масло перемешайте вместе с сахаром в течение 3-4 минут.

Добавьте яйца и ваниль. Лучше всего взять свежие семена ванили, но можно всыпать и ванильный сахар. Перемешивайте не дольше 1 минуты, чтобы тесто не перенасытилось воздухом. Отложите полученную смесь в сторону.

Тем временем просейте муку с помощью сита вместе с какао-порошком. Снова начните размешивать масляно-яичную смесь, по 1 столовой ложке добавляя муку с какао. В результате у Вас должна получиться однородная масса темно-коричневого цвета.

Добавьте йогурт без сахара. Он заберет часть горечи какао и придаст тесту мягкую бархатную консистенцию.

В конце добавьте в тесто половину крупно нарубленных грецких орехов.

Смажьте прямоугольную форму для запекания сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Разложите в форму тесто, разровняйте его и посыпьте сверху оставшимися орехами. Готовьте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Проверяйте готовность с помощью зубочисток.

Охладите брауни в течение 15-20 минут. Нарежьте на квадратики и подавайте. Приятного аппетита!