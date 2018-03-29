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Шоколадное пирожное с грецкими орехами
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Шоколадное пирожное с грецкими орехами 

Карельские вести 2 часа назад
Простой рецепт Брауни с грецкими орехами.
Ингредиенты
Мука
250 г  сливочное масло
100 г  сахар
200 г  яйца
4 шт  какао-порошок
6 ст. л.
несладкий йогурт
4 ст. л.
очищенные грецкие орехи
150 г  ваниль
по вкусу
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Время готовки
1,5 ч  Количество персон
10 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Американская
Размягченное масло перемешайте вместе с сахаром в течение 3-4 минут.
Добавьте яйца и ваниль. Лучше всего взять свежие семена ванили, но можно всыпать и ванильный сахар. Перемешивайте не дольше 1 минуты, чтобы тесто не перенасытилось воздухом. Отложите полученную смесь в сторону.
Тем временем просейте муку с помощью сита вместе с какао-порошком. Снова начните размешивать масляно-яичную смесь, по 1 столовой ложке добавляя муку с какао. В результате у Вас должна получиться однородная масса темно-коричневого цвета.
Добавьте йогурт без сахара. Он заберет часть горечи какао и придаст тесту мягкую бархатную консистенцию.
В конце добавьте в тесто половину крупно нарубленных грецких орехов.
Смажьте прямоугольную форму для запекания сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Разложите в форму тесто, разровняйте его и посыпьте сверху оставшимися орехами. Готовьте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Проверяйте готовность с помощью зубочисток.
Охладите брауни в течение 15-20 минут. Нарежьте на квадратики и подавайте. Приятного аппетита!
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