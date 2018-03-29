Потребление куриных яиц не опасно для сердечно-сосудистой системы 

Эксперт реабилитирует популярный продукт в преддверии Пасхи. Существуют распространенное убеждение о вреде куриных яиц в качестве продукта питания, так как они якобы содержат много холестерина — сообщает Medikforum.ru. Однако, как заявила эксперт по питанию из Медицинского университета Граца (Австрия) Сандра Холазек, это мнение совершенно безосновательно. По словам специалиста, куриные яйца никак нельзя назвать нездоровым продуктом питания. Яйца содержат высококачественный белок со сбалансированным балансом аминокислот. Желток содержит многие витамины, включая A, D, E и K, а также минеральные вещества — в частности, цинк. При этом процесс приготовления не приводит к существенным потерям питательных веществ. Что касается холестерина, то одно яйцо покрывает суточную потребность взрослого человека, которая составляет около 300 мг. Содержащийся в яйцах лецитин снижает поглощение холестерина яиц, а фосфолипиды позитивно сказываются на функциональности «хорошего» холестерина высокой плотности. Это способствует лучшему транспорту холестерина в кровеносной системе. Медицинскими исследованиями не подтверждена связь между потреблением яиц и коронарными сердечными болезнями.