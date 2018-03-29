Как в лучших ресторанах: нижегородским школьникам представили новое меню

Новое меню для школьных столовых представили детям и их родителям сегодня, 29 марта. Специалисты составляют его на каждый учебный год, постоянно добавляя блюда, которых не было ранее. При этом у ребенка всегда есть выбор — если он, к примеру, не любит рыбу или кашу, повара предложат ему другой завтрак — не менее вкусный и питательный.

Как рассказала руководитель технологической службы ЕЦМЗ Наталья Решетникова , новинкой нынешнего сезона станут два блюда из индейки — плов и мясо, запеченное с персиками. При этом в меню останутся и полюбившиеся детям и их учителям курица с ананасами, шницель «Школьный», омлет и многое другое.

«Правильное питание школьника — это залог его здоровья и хорошей успеваемости. Его рацион должен быть полноценным, в него обязательно необходимо включать горячие блюда. Наша главная задача, как организатора питания — обеспечить детей всем необходимым», — отметила Ршетникова.

По ее словам, во всех школах, которые обслуживает ЕЦМЗ, питание происходит по так называемому цикличному четырехнедельному меню. Это значит, что блюда в нем в течение месяца не повторяются.

«В рацион школьников включены меню из мяса, творога, яиц, молока, рыбы, цыплят, овощей. В меню соблюдены все санитарные требования по объему порций, содержанию витаминов, белков, жиров и углеводов, а также энергетической ценности, то есть, калорийности», — подчеркнула Решетникова.

При составлении меню учитываются и пожелания самих ребят, их родителей и учителей. Регулярно в школах проводится анкетирование. Если какие-то блюда не пользуются спросом, их исключают.

«Все блюда производятся непосредственно в пищеблоке, готовую еду мы не возим. Стараемся использовать продукцию нижегородских производителей. Повара готовят только на сливочном и растительном масле, никакие другие жиры не применяются», — добавила специалист.

Всего на сегодняшний день в школьное меню водит более 40 наименований горячих блюд. В дополнение к нему в каждой школьной столовой организованы буфеты. Их ассортимент также регламентирован требованиями санитарных норм и правил. Здесь детям предложат выпечку, пирожные, молочные коктейли, йогурты, фрукты, кондитерские изделия, минеральную воду.

Напомним, нижегородские школьные столовые ждет проверка качества питания.

Фото: Надежда Кей