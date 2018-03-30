Родителям и ученикам школ Нижегородского района представили новое меню 

Презентация прошла в школе №102. Поставщики продуктов для 360 детских садов и 128 школ рассказали общественности о нововведениях в школьное меню, сообщила администрация Нижнего Новгорода.
Первый заместитель генерального директора «Единого центра муниципального заказа» («ЕЦМЗ») Вячеслав Немцев рассказал, что для улучшения и корректировки школьного меню была разработана специальная система обратной связи с детьми и родителями. По ее итогам в школьном меню 2016-2017 года были заменены более 20 блюд, а для максимального разнообразия «ЕЦМЗ» разработал 4-хнедельное меню вместо 2-недельного, как предписывают требования СанПиНов.
«В меню на 2017-2018 учебный год было включено 15 наименований супов, около 40 вторых блюд, 8 гарниров, 10 наименований напитков», — рассказал Вячеслав Немцев.
«Моя дочь находится в школе целый день. Я спокойна за то, как она питается. Спасибо вам за это», — поблагодарила организаторов школьного питания мама первоклассницы из школы № 42.
«Мы осуществляем жесткий контроль за тем меню, которое составляет «Единый центр муниципального заказа». Питание у них сбалансированное, отступлений никогда не бывает», — подтвердила ведущий специалист-эксперт отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Ирина Лазарева.
Тем не менее, при всем разнообразии школьных блюд в Нижегородском районе горячим питанием охвачено всего 78% школьников, то есть режим здорового питания нарушен почти у каждого пятого ребенка. Старшеклассник школы №7 Максим рассказал, что раньше он питался в школе горячими завтраками, теперь же изредка покупает еду в школьном буфете и предпочитает плотнее завтракать дома. «У нас в школе невкусно готовят рис, а картошка-пюре настолько измельчена, что клеится к зубам и напоминает сухое растворимое баночное пюре», — признался молодой человек.
Подобные проблемы можно решить с помощью «горячей линии», уверена начальник управления по организации питания МП «Единый муниципальный центр заказа» Жанна Могучева.
«Свои пожелания и предложения по поводу блюд школьного можно озвучить по телефону горячей линии 216-12-92, а также отправить фото и видео на номер +79990771292 в мессенджерах», — добавила она.
После презентации все участники мероприятия прошли в столовую, где для родителей и детей уже были выставлены супы, более 20 наименований вторых блюд и буфетная продукция. Вкус и пользу школьных блюд отметили все дегустаторы, в их числе и заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев. «Я учился в сельской школе Дальнеконстантиновского района. Если честно, в наше время о большем, чем чай с пирожками, мы даже думать не могли», — сказал депутат.
На встрече также были заданы вопросы об организации питания для детей, которые страдают аллергией или диабетом.
«Конечно, мы не можем подстроиться абсолютно под всех детей. Не будем забывать, что это общеобразовательные учреждения, а не специализированный санаторий. Но учитывая пожелания родителей, я думаю, что эту проблему может решить возможность выбора блюд ребенком», — прокомментировала директор департамента образования Нижнего Новгорода Ирина Тарасова.