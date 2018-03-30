Родителям и ученикам школ Нижегородского района представили новое меню

Презентация прошла в школе №102. Поставщики продуктов для 360 детских садов и 128 школ рассказали общественности о нововведениях в школьное меню, сообщила администрация Нижнего Новгорода.

Первый заместитель генерального директора «Единого центра муниципального заказа» («ЕЦМЗ») Вячеслав Немцев рассказал, что для улучшения и корректировки школьного меню была разработана специальная система обратной связи с детьми и родителями. По ее итогам в школьном меню 2016-2017 года были заменены более 20 блюд, а для максимального разнообразия «ЕЦМЗ» разработал 4-хнедельное меню вместо 2-недельного, как предписывают требования СанПиНов.

«В меню на 2017-2018 учебный год было включено 15 наименований супов, около 40 вторых блюд, 8 гарниров, 10 наименований напитков», — рассказал Вячеслав Немцев.

«Моя дочь находится в школе целый день. Я спокойна за то, как она питается. Спасибо вам за это», — поблагодарила организаторов школьного питания мама первоклассницы из школы № 42.

«Мы осуществляем жесткий контроль за тем меню, которое составляет «Единый центр муниципального заказа». Питание у них сбалансированное, отступлений никогда не бывает», — подтвердила ведущий специалист-эксперт отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Ирина Лазарева

Тем не менее, при всем разнообразии школьных блюд в Нижегородском районе горячим питанием охвачено всего 78% школьников, то есть режим здорового питания нарушен почти у каждого пятого ребенка. Старшеклассник школы №7 Максим рассказал, что раньше он питался в школе горячими завтраками, теперь же изредка покупает еду в школьном буфете и предпочитает плотнее завтракать дома. «У нас в школе невкусно готовят рис, а картошка-пюре настолько измельчена, что клеится к зубам и напоминает сухое растворимое баночное пюре», — признался молодой человек.

Подобные проблемы можно решить с помощью «горячей линии», уверена начальник управления по организации питания МП «Единый муниципальный центр заказа» Жанна Могучева.

«Свои пожелания и предложения по поводу блюд школьного можно озвучить по телефону горячей линии 216-12-92, а также отправить фото и видео на номер +79990771292 в мессенджерах», — добавила она.

После презентации все участники мероприятия прошли в столовую, где для родителей и детей уже были выставлены супы, более 20 наименований вторых блюд и буфетная продукция. Вкус и пользу школьных блюд отметили все дегустаторы, в их числе и заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев . «Я учился в сельской школе Дальнеконстантиновского района. Если честно, в наше время о большем, чем чай с пирожками, мы даже думать не могли», — сказал депутат.

На встрече также были заданы вопросы об организации питания для детей, которые страдают аллергией или диабетом.