Как может навредить организму гречка?

Гречка обычно входит в списки и рейтинги полезных продуктов питания, но считать эту крупу безусловно лучшей для постоянного употребления не стоит. Эксперты в области питания рассказали о том, какие неприятности для организма может таить в себе гречневая каша. Нужно быть осведомленными о некоторых особенностях гречневой крупы, заявили специалисты в журнале «Умная». В частности, по их мнению, пользу гречки как таковую существенно нивелирует производство этой крупы. «Производственный процесс — это основная проблема для любителей гречки. Дело в том, что в производстве используется специальное оборудование, которое при неправильной эксплуатации выделяет металломагнитную пыль, способную проникнуть в человеческий организм. Заметить ее невооруженным глазом нельзя — можно лишь полагаться на добросовестность предприятия», — рассказали эксперты. Многие люди убеждены, что гречка — это отличный поставщик железа в организм. Но ученые утверждают: хотя железо в гречневой крупе действительно содержится, — человеческое тело его из крупы не усваивает. Кроме того, ученые допускают, что употребление гречки повышает риск остеопороза (хрупкости костей), так как эта крупа способна подавлять кальций в организме. Также ошибочно приписывают полезность блюдам из гречки с молоком. Ферменты, предназначенные для переваривания гречки, не подходят для молочных продуктов, так что из-за этих блюд возможны расстройства и другие проблемы ЖКТ, констатировали эксперты. Ранее специалисты рассказывали МедикФоруму о том, что привычные в рационе питания множества людей продукты могут содержать в себе нежелательные и опасные для организма компоненты. В список таких продуктов, в частности, попали рис, молоко, хлеб, куриные яйца.