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Как ухаживать за губами
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Как ухаживать за губами 

МедикФорум 27 минут назад
Фото: МедикФорум
Губы — это важная составляющая красивой улыбки и ухоженной внешности. Ни в коем случае нельзя допускать шелушений, которые становятся помехой в выполнении макияжа и приносят неприятные, а иногда даже болевые ощущения. Кроме того, шелушения выглядят отвратительно. При правильном уходе губы становятся мягкими, припухшими и насыщенными в плане цвета. Эксперты рассказали журналистам сайта МедикФорум основы ухода за губами: Увлажнение. Данный этап ухода считается одним из главных. Для увлажнения стоит использовать различные питательные бальзамы, в составе которых присутствует максимально количество натуральных продуктов. Также уместно и эффективно использование масел, предпочесть можно любой вариант. Наносить масло нужно совсем немного и мягкими, массажными движениями. Пиллинг. Можно производить с помощью как покупных скрабов, так и приготовленных самостоятельно. Что касается самостоятельно приготовления, то проще всего смешать сахар с медом. Так получится эффективный, натуральный и вкусный пиллинг. Не лишним будет и механический вариант, которые выполняется с помощью зубной щетки. Он сочетает в себе не только пилинг, но и массаж, которые стимулирует приток крови и делает губы более пухлыми, а цвет насыщеннее. Маски. Наиболее подходящими являются маски, приготовленные из натуральных продуктов. Самой простой является медовая маска. Нужно только нанести мед на всю поверхность губ и оставить минут на 10-15. Ранее эксперты рассказали, что губы тоже требуют ухода.
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