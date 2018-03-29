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В Воронеже запустили производство сыра кавказской национальности
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В Воронеже запустили производство сыра кавказской национальности 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Компания «Молвест» запустила производство «сулугуни». Традиционный для Грузии и Северного Кавказа сыр теперь изготавливают в Воронеже. На килограмм такого сыра уходит 10 литров отборного молока. Сыр готовится всего в течение суток в строгом соответствии с ГОСТ.
— Узнала, что появилась новинка. С удовольствием буду использовать его в приготовлении домашних блюд. С овощными салатами хорошо сочетается, безусловно, и также с мясом, — призналась жительница Воронежа Екатерина Лубянская. Товар уже на прилавках фирменных магазинов марки, а также в сетевых торговых точках Москвы, Ростова, Краснодара и других близлежащих к нашей области регионах. Сулугуни относят к мягким сырам. Он имеет слегка солёный кисломолочный вкус и нежную слоистую консистенцию. Профессиональные повара рекомендуют такой сыр запекать, добавлять в супы и даже жарить.
— Он вкусный, он сбалансированный по соли и влаге. Куда он подходит? Он подходит для запеканий. Но все мы прекрасно знаем осетинские пироги и много других блюд, — рассказал шеф-повар Евгений Тимофеев.
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