Кофе, сэр! 5 оригинальных бодрящих напитков

Лайфхаки и советы от эсперта: В приготовлении кофейных напитков используйте только молотый зерновой кофе. Рецепты приведены из расчета на одну порцию напитка. Оптимальный помол для приготовления напитка во френч-прессе — крупный, для приготовления в турке используется максимально мелкий кофе. При приготовлении в турке кофе никогда не доводится до кипения — при подъеме пенки турку необходимо снять с огня, при необходимости — для более насыщенного вкуса — можно повторить эту операцию два-три раза. «Мечтай с открытыми глазами» Вам понадобится: эспрессо — 40 мл молоко — 40 мл сливки — 40 мл сироп миндальный — 10 мл сироп пряничный — 5 мл золотой кандурин — 1 г лед — 1 кубик хайбол (бокал) украшение — кофейные зерна Приготовление: Метод приготовления — шейк. Все ингредиенты налить в шейкер, взболтать. Приготовить хайбол и засыпать в него лед. Все перелить в хайбол. Украсить кофейными зернами. «Время мечтать» Вам понадобится: эспрессо — 40 мл сироп карамельный — 7 мл сироп лавандовый — 7 мл вишневый сок — 50 мл черная смородина — 20 г лед кубиками — 150 г лед фраппе — 150 г хайбол (бокал) украшение — лаванда сушеная Приготовление: Метод приготовления — шейк. Все ингредиенты налить в шейкер, взболтать. Приготовить хайбол и засыпать в него лед. Все перелить в хайбол. Украсить кофейными зернами и сушеной лавандой. «Поверь в мечту» Вам понадобится: кофе растворимый — 50 мл халва арахисовая — 40 г кленовый сироп — 10 мл сливки — 50 мл молоко — 50 мл украшение — взбитые сливки в баллоне

халва измельченная — 10 г Приготовление: Метод приготовления — бленд и стимер (стимер — горячий напиток на основе вспененного молока и сладкого ароматизованного сиропа). Рецепт для тех, у кого есть кофемашина. Все ингредиенты взбить в блендере, перелить в питчер (небольшой кувшин), разогреть стимером кофемашины и перелить в кружку. Взбитые сливки сверху посыпать измельченной халвой. «Аромагия» Вам понадобится: кофе растворимый — 200 мл имбирь молотый — 2 г корица молотая — 1 г персиковый премикс — 50 мл сливки 11% — 50 мл украшение — взбитые сливки в баллоне апельсин (для цедры) — 15 г Приготовление: Метод приготовления — айриш, стимер. Для счастливых обладателей кофемашин. Все ингредиенты взбить в питчере стимером кофемашины, перелить в айриш. Украсить взбитыми сливками, цедрой апельсина. «Магия мечты» Вам понадобится: эспрессо — 50 мл сироп медовый монин — 10 мл сироп ибирный монин — 5 мл Для пенки: сливки 20% — 50 мл сироп лаванда монин — 30 мл лед кусковой — 300 г ежевика — 4 шт. Приготовление: Метод приготовления — мартинка (вид бокала), шейк. Все ингредиенты взбить в шейкере, перелить в мартинку. Взбить сливки с лавандой в чистом шейкере и выложить через ложку слоем в мартинку на коктейль. Украсить ежевикой на шпажке. Фото: архив компании