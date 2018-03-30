Порошок для чистки продуктов, жидкий коллаген и другие тренды в диетологии 

Порошок для чистки продуктов Антитокс — инновационный порошок для очистки продуктов питания от вредных примесей и бактерий. Чаще всего порошок используют для мытья овощей и фруктов (в том числе уже нарезанных), что помогает стерилизовать их и сохранить свежесть на более долгий период времени. Помимо этого, антитоксом можно воспользоваться при промывании мяса, он уничтожит ненужные бактерии и грибок. Если добавить антитокс в замоченный в воде рис, пойдет желтая реакция, после которой нужно слить воду и промыть рис, как обычно, это позволяет улучшить вкусовые качества крупы и создать эффект антисептика. Антитокс получают из раковин глубоководных моллюсков Охотского моря. Сырье тщательно обжигается, а затем из него изготавливают дезинфицирующее средство. Жидкий коллаген Коллаген ОМ-Х® плюс совершенно новое средство, выпущенное японской фирмой Dr. OHHIRА. Отличие жидкого коллагена от того, который содержится в разнообразных кремах, заключается в том, что первый легче проникает в те структуры организма, где формируются клетки тканей и происходят регенеративные процессы. В его составе содержится коллаген, полученный из чешуи, кожи и костей лососевых рыб, а также витамин С и пчелиное маточное молочко. При разработке препарата было учтено, что коллаген достаточно медленно усваивается, поэтому в коллаген ОМ-Х® плюс добавлена масса растительного происхождения ОМ-Х® пятилетней ферментации. Экспресс-диета Модель и победительница национального конкурса красоты Анастасия Решетова в своей книге рекомендует придерживаться правильного питания и поддерживать себя в форме постоянно, однако упоминает, что не понаслышке знает об экспресс-диетах, на которых часто сидела во времена, когда занималась модельной деятельностью. При необходимости быстрого похудения Анастасия рекомендует диету «ангелов» Victoria’s Secret, которой они придерживаются перед важными показами. Автор считает ее наиболее безопасной и эффективной. Диета заключается в увеличенном потреблении белков по сравнению с жирами и углеводами (100-150 г). Нужно питаться только мясом, соблюдая необходимую норму калорий, изредка добавляя овощи, а также пить много воды и выполнять физические упражнения. Такая диета даст эффект примерно через неделю, дольше придерживаться ее Анастасия не советует. Гормональная диета По отзывам читательниц книга Натальи Зубаревой «Вальс гормонов» — это «четкий ответ на миллион хаотично разбросанных женских вопросов». В ней Наталья выделяет наиболее важные для женщин проблемы, связанные с пониманием процессов в своем организме, и помогает решить их, например, обучая правильной расшифровке анализов, объясняя работу гормонов, функционирование витаминов и так далее. Ее нововведением выступает так называемая гормональная диета, которая позволяет скорректировать некоторые отклонения в гормональной системе женщины. В результате дама может полностью изменить свой образ жизни, повысить либидо, нормализировать вес и уровень сахара. Сейчас Наталья работает над продолжением книги «Вальс гормонов — 2», в котором уделит внимание «руководству к действию». Крафтовый хлеб Мода на здоровый образ жизни приносит свои плоды. На сегодняшний день в России зафиксировано возрождение традиций домашней выпечки хлеба. Крафтовые булочники экспериментируют с вариантами закваски, временем выпекания и соотношением муки, а также добавляют различные специи, пряности и травы. Существуют варианты приготовления из теста, замешанного на отваре шиповника или из смешения муки с крупами. Булочники уделяют большое внимание составу и внешнему виду хлеба, приводя во внимание, что он обязательно должен быть красивым, его поедание должно приносить эстетическое удовольствие. Главное отличие крафтового хлеба (названного таким образом после «бума» с выпуском крафтового пива) в том, что он чрезвычайно полезен, именно поэтому активно рекомендуется диетологами. Такой хлеб изготавливается руками, в него не добавляются примеси, а только натуральные ингредиенты, поэтому такой хлеб не будет покрываться плесенью, если вовремя обернуть его в специальную бумагу и убрать в холодильник. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Елена Линева Фото: Shutterstock/vostock