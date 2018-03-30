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Новый вкус овощной запеканки: добавьте фенхель
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Новый вкус овощной запеканки: добавьте фенхель 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Овощная запеканка с ветчиной под сливочным соусом — просто объедение! Главное, найти овощ под названием фенхель. Если не удастся его отыскать, на выручку придет цветная капуста. Перед запеканием ее лучше сначала все-таки немного отварить в течение 3-5 минут. Славное угощение!
Запеканка из фенхеля/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
2 кочанчика фенхеля,
200 г ветчины,
150 мл сливок,
2 ст. ложки лимонного сока,
2 яичных желтка,
1 ст. ложка муки,
50 г сливочного масла,
50 г сыра,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
1. Фенхель вымыть, почистить, нарезать кружочками толщиной 1 см и бланшировать 5 минут в кипящей подсоленной воде. Откинуть на сито.
Шаг 1. Режем фенхель кружочками.
2. Ветчину нарезать тонкими ломтиками. Форму смазать маслом и положить слоями фенхель и ветчину. Сбрызнуть лимонным соком.
Шаг 2. В форму на фенхель кладем ломтики ветчины.
3. Сливки взбить с мукой и желтками, посолить, поперчить, довести до кипения и варить, помешивая, 5 минут. Залить ветчину и посыпать тертым сыром. Запекать 15 минут при +180°C.
Шаг 3. Заливаем сливками ветчину и фенхель.
Время приготовления 35 минут. В одной порции 290 ккал. Белки — 13 г, жиры — 20 г, углеводы — 15 г.
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