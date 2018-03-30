Новый вкус овощной запеканки: добавьте фенхель

Овощная запеканка с ветчиной под сливочным соусом — просто объедение! Главное, найти овощ под названием фенхель. Если не удастся его отыскать, на выручку придет цветная капуста. Перед запеканием ее лучше сначала все-таки немного отварить в течение 3-5 минут. Славное угощение!

Понадобится:

2 кочанчика фенхеля,

200 г ветчины,

150 мл сливок,

2 ст. ложки лимонного сока,

2 яичных желтка,

1 ст. ложка муки,

50 г сливочного масла,

50 г сыра,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

1. Фенхель вымыть, почистить, нарезать кружочками толщиной 1 см и бланшировать 5 минут в кипящей подсоленной воде. Откинуть на сито.

Шаг 1. Режем фенхель кружочками.

2. Ветчину нарезать тонкими ломтиками. Форму смазать маслом и положить слоями фенхель и ветчину. Сбрызнуть лимонным соком.

Шаг 2. В форму на фенхель кладем ломтики ветчины.

3. Сливки взбить с мукой и желтками, посолить, поперчить, довести до кипения и варить, помешивая, 5 минут. Залить ветчину и посыпать тертым сыром. Запекать 15 минут при +180°C.

Шаг 3. Заливаем сливками ветчину и фенхель.

Время приготовления 35 минут. В одной порции 290 ккал. Белки — 13 г, жиры — 20 г, углеводы — 15 г.