Эти продукты всегда должны быть в холодильнике

Миф о вреде замороженных продуктов давно развенчан. Современные технологии заморозки позволяют сохранить максимум полезных веществ в их составе. Замороженные продукты регулярно покупают даже те, кто следит за здоровьем и грамотно подходит к формированию своего рациона.

Делимся подборкой замороженных продуктов, которые должны быть в каждом холодильнике. Вооружитесь нашим списком, когда отправитесь в магазин: покупайте для себя и своей семьи только самые полезные продукты.

Зеленый горошек

Если вы цените свое время, купите в магазине несколько упаковок замороженного зеленого горошка и отправьте их в морозилку. У вас под рукой всегда будет полезный продукт, приготовление которого займет считанные минуты: просто бросьте его в кипящую воду и оставьте на несколько минут.

Зеленый горошек — самый простой способ обогатить ваше блюдо витаминами, минералами, ценным белком и клетчаткой. К тому же горсть зеленого горошка украсит любое блюдо: суп, овощной салат, пасту, ризотто, овощной гарнир.

Шпинат

Шпинат — концентрация полезных и питательных веществ. Популярная зелень богата антиоксидантами, витаминами А и Е, клетчаткой. Регулярное употребление этого продукта ускоряет обменные процессы, замедляет процессы старения в организме, благоприятно влияет на внешний вид и укрепляет иммунитет.

К сожалению, шпинат недолго хранится в холодильнике. В холодной и влажной атмосфере он начинает быстро увядать и гнить. Если вы купили много шпината и не использовали его за пару дней, советуем заморозить остатки. В морозилке шпинат хранится лучше. Промойте его под прохладной водой и тщательно высушите, а затем поместите в герметичный пакет или контейнер. Для приготовления шпинат не нужно размораживать, а достаточно припустить в кипящей воде.

Ягоды

Ягоды — ценный источник витаминов, минералов, антиоксидантов и органических кислот. Современные технологии шоковой заморозки позволяют "запечатать" все полезные вещества внутри ягод и сохранить их богатый состав.

Обращайте внимание на состав, когда выбираете ягоды в супермаркете: в нем не должно быть ничего лишнего. Иногда в составе встречается сахар, который там совершенно не нужен. Откажитесь от такого продукта и поищите ягоды, для изготовления которых не использовали дополнительные консерванты.

Замороженным ягодам можно найти разное применение. Добавьте их в смузи, йогурт, салат или кашу, приготовьте десерты или выпечку, используйте в качестве перекуса.

Бананы

Замороженные бананы не встретишь в супермаркете, но вы можете заморозить их самостоятельно. Для этого очистите фрукт от кожуры и нарежьте на порционные кусочки, поместите в герметичный пакет или контейнер и отправьте в морозилку.

Зачем? Во-первых, в морозилке бананы лучше хранятся. Если вы купили слишком большую связку, не успеваете съесть все фрукты и видите, что они начинают портиться, то смело замораживайте их на будущее. Во-вторых, из замороженных бананов можно приготовить много вкусных блюд.

Замороженные бананы незаменимы для приготовления густых и питательных смузи или вкусного домашнего мороженого. Их также можно добавить в десерты и каши.

Креветки

Запасайтесь креветками: эти морепродукты никогда не будут лишними в вашем холодильнике. Креветки выручат вас, когда вы вернетесь после трудового дня и не обнаружите в своем холодильнике съедобной еды.

После работы проводить время у плиты совсем не хочется, а вот вкусно поесть хочется и даже очень. Выход есть — отварите креветки! Это займет у вас не больше 5 минут. Можно обжарить их в любимом соусе со специями или лимоном. Из креветок можно также приготовить вкусный салат (к примеру, с зеленью и кедровыми орешками), добавить их в суп или пасту.

Здорово, что такой ужин будет не только вкусным, но и полезным. Креветки — ценный источник белка и витаминов, а также низкокалорийный продукт, который совсем не вредит фигуре.

Брокколи

Брокколи — ценный источник витаминов группы В, Е, А, С, магния, кальция, калия, железа, йода, магния, органических кислот, антиоксидантов и клетчатки. Современные технологии заморозки позволяют сохранить в составе брокколи все ее полезные вещества. Регулярное употребление этого продукта нормализует работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет и очищает организм от шлаков и токсинов.

С брокколи на кухне можно экспериментировать бесконечно. Этот универсальный продукт готовят разными способами: варят, жарят, запекают. Брокколи гармонично сочетается с другими овощами, растительными маслами, специями, мясом и птицей, орешками и сушеными ягодами.

Цветная капуста

Цветная капуста станет отличным дополнением к брокколи. Такой овощной микс — идеальный вариант сбалансированного обеда или ужина. В организм моментально поступит огромное количество витаминов и минералов, которые так необходимы для крепкого иммунитета и хорошего самочувствия. Ее состав и полезные свойства не сильно отличаются от брокколи.

Цветную капусту можно не только отварить, но и обжарить или запечь в духовке до хрустящей корочки, предварительно полив небольшим количеством растительного масла по вкусу.