Семь рецептов самых популярных азиатских супов

Наш новый обзор понравится всем любителям многообразной восточной кухни. Делимся с вами самыми вкусными рецептами популярных азиатских супов, которые вы легко сможете самостоятельно приготовить дома.

Вам понадобится:

Филе куриной грудки — 2 шт.

Вода — 8 ст Масло кунжутное — 2 ст.л Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Капуста — 250 г Лапша рамен — 250 г Имбирь тертый — 1,5 ч.л Соевые соус, соль, перец — по вкусу

1. Пока в кастрюле вода доводится до кипения, в сковороде разогрейте кунжутное масло и обжарьте на нем до золотистого цвета курицу, нарезанную на мелкие кубики.

2. Морковь и имбирь натрите на терке, капусту нашинкуйте, чеснок измельчите.

3. В закипевшую воду добавьте курицу, морковь, имбирь, капусту и чеснок. Варите 3-5 минут, после чего добавляйте лапшу рамен. Варите еще 3-5 минут до готовности.

4. При необходимости посолите и поперчите готовый суп, добавьте соевый соус по вкусу.

Вам понадобится:

Креветки — 300 г Грибы — 400 г Вода — 700 мл Один небольшой перчик чили

Рыбный соус — 100 мл Одна небольшая луковица

Лемонграсс — 4-5 перышек

Чеснок — 2 зубчика

Сок одного лайма

Пучок кинзы

Растительное масло — 1 ст.л Молотый перец чили, соль — по вкусу

1. Креветки залейте водой и отварите до готовности.

2. Мелко нарезанные лук, перец чили без семян и чеснок обжарьте в растительном масле в течение 5-ти минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

3. Вытащив креветки из бульона, добавьте в него обжарку и мелко нарубленный лемонграсс. Варите бульон около 10-и минут.

4. Добавьте в бульон шляпки грибов, рыбный соус, креветки и сок лайма. Варите еще 5-7 минут до готовности.

5. Подавайте суп горячим, посыпав мелко нарубленной кинзой.

Вам понадобится:

Куриный бульон — 4 ст Грибы — 2 ст Тофу — 600 г Морковь — 1 шт.

Лук зеленый — 1 пучок

Кимчи — 1 ст Кунжутное масло — 2 ст.л Соевый соус — 1 ст.л Сахар — 1 ст.л 1. В кастрюле на кунжутном масле обжарьте кимчи и мелко нарезанный зеленый лук.

2. Добавьте в кастрюлю куриный бульон и мелко нарезанную морковь. Варите около 10-ти минут до готовности.

3. Добавьте соевый соус, нарезанные грибы, тофу и сахар. Варите еще около 10-ти минут.

4. Подавайте суп горячим, по желанию украсив зеленым луком или свежей кинзой.

Вам понадобится:

Вода — 250 мл Бульон овощной — 250 мл Водоросль комбу

Красная паста мисо — 2 ст.л Тофу — 40 г Лук зеленый — 3 перышка

1. Водоросль комбу замочите в 250 мл воды на час, затем нагрейте воду на плите и, когда она начнет закипать, вытащите комбу из воды.

2. Добавьте в кастрюлю овощной бульон и оставьте нагреваться до закипания.

3. Тофу нарежьте на мелкие кубики, лук нашинкуйте.

4. Залейте кипятком в отдельной посуде 2 ст.л. мисо-пасты. Перемешайте до полного растворения. Добавьте смесь в бульон, тофу и варите еще около 2-х минут.

5. Водоросль комбу нарежьте на тонкие полоски и добавьте в суп. Готовый суп перед подачей присыпьте зеленым луком.

Вам понадобится:

На бульон:

Куриный бульон — 1 л Соевый соус — 25 мл Рисовый соус — 25 мл Сычуаньский перец измельченный — 10 г Лук зеленый — 3-4 перышка

На вонтоны:

Фарш свиной — 450 г Рисовый уксус — 10 мл Соевый соус — 15 мл Чеснок — 2 зубчика

Имбирь свежий тертый — 1 ст.л Кунжутное масло — 15 мл Яйцо — 1 шт Размороженные обертки для вонтонов

1. Все ингредиенты для вонтонов смешайте, по вкусу приправьте солью и перцем. В середину каждой обертки кладите одну чайную ложку начинки и, смачивая края водой, скрепляйте пельмени.

2. В кастрюле доведите до кипения куриный бульон, добавьте к нему соевый соус, сычуаньский перец и рисовый уксус. Варите 10-15 минут.

3. Переложите вонтоны в бульон. Варите не более 5-ти минут до готовности.

4. Подавайте суп, украсив его мелко нарезанным зеленым луком и свежей зеленью.

Вам понадобится:

Куриный бульон — 800 мл Куриная грудка — 2 шт.

Молоко кокосовое — 250 мл Сок одного лайма

Соль, перец — по вкусу

Перец чили — 1 шт.

Сахар — 1 ч.л Кунжутное масло — 2 ст.л Лемонграсс — 2-3 перышка

1. В кастрюле на кунжутном масле (можно заменить другим растительным маслом) обжарьте мелко нарезанный перец чили и лемонграсс. Добавьте в кастрюлю куриный бульон, кокосовое молоко и сок лайма. Держите суп на огне 10 минут.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, добавьте в суп и варите до готовности курицы.

3. Когда суп будет готов, добавьте сахар, соль и перец. Подержите на огне еще несколько минут.

4. Подавайте суп горячим. Можете украсить его долькой лайма.

Вам понадобится:

Брокколи — 500 г Бульон овощной — 700 мл Зеленый лук — 1 небольшой пучок

Мисо-паста — 3 ч.л Соевый соус — 1 ст.л Сок одного лайма

Кунжутное масло — 3 ст.л Вешенки — 200 г Перец черный молотый — по вкусу

1. В кастрюле на кунжутном масле (1,5 ст.л) обжарьте мелко нарезанный зеленый лук до готовности.

2. Добавьте нарезанные соцветия брокколи, овощной бульон и пасту мисо. Варите около 20-ти минут до готовности брокколи.

3. Суп пюрируйте с помощью блендера, добавив соевый соус и сок лайма.

4. На кунжутном масле (1,5 ст.л) обжарьте грибы.

5. Суп разлейте по тарелкам, по вкусу приправьте молотым черным перцем и украсьте обжаренными грибами.