5 рецептов полезных веганских конфет

106 calories

Конфеты с курагой и инжиром

Для украшения этих конфет лучше всего подойдут тыквенные и подсолнечные семечки. Конфеты с курагой и инжиром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 106 ккал

Ингредиенты

Курага 200 г Инжир 150 г Мука (миндальная) 60 г Семена (тыквенные и подсолнечные) для украшения

Вымойте курагу и инжир и замочите в воде на несколько часов.

Измельчите сухофрукты в блендере до однородной массы.

Добавьте миндальную муку и перемешайте.

Сформируйте из массы шарики и украсьте конфеты семечками.

150 calories

Конфеты с финиками и фундуком

Веганские конфеты из сухофруктов, орехов и семян — ничего лишнего. Конфеты с финиками и фундуком СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 7 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 150 ккал

Ингредиенты

Финики 200 г Орехи (фундук) 50 г Кэроб 40 г Мак для украшения

Вымойте финики и замочите в воде на несколько часов.

Измельчите финики в блендере до однородной массы.

Добавьте кэроб и нарубленный фундук. Перемешайте.

Сформируйте из массы кубики и посыпьте конфеты маком.

188 calories

Конфеты с финиками и фисташками

Секретный ингредиент этих конфет — кардамон. Конфеты с финиками и фисташками СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 188 ккал

Ингредиенты

Финики 200 г Орехи (фисташки молотые) 50 г Кэроб 40 г Кардамон ½ г Вымойте финики и замочите в воде на несколько часов.

Измельчите финики в блендере до однородной массы.

Добавьте кэроб и молотый кардамон. Перемешайте.

Сформируйте из массы шарики и обваляйте конфеты в молотых фисташках.

148 calories

Трюфель с финиками и миндалём

Полезный вариант трюфелей с сухофруктами, орехами и кэробом. Трюфель с финиками и миндалём СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 9 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 148 ккал

Ингредиенты

Финики 250 г Орехи (миндаль) 50 г Кэроб 40 г Какао (или кэроб) для украшения

Вымойте финики и замочите в воде на несколько часов.

Измельчите финики в блендере до однородной массы.

Добавьте кэроб и нарубленный миндаль. Перемешайте.

Сформируйте из массы шарики и обваляйте конфеты в какао или в кэробе.

105 calories

Конфеты «Пряная курага»

Необычный вкус этим конфетам придают пряности — корица и имбирь. Конфеты «Пряная курага» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 14 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 105 ккал

Ингредиенты

Курага 200 г Инжир 100 г Орехи (миндаль) 60 г Семена (тыквенные) 40 г Корица 1 ч. л. Имбирь (молотый) ½ ч. л.

Вымойте курагу и инжир и замочите в воде на несколько часов.

Измельчите сухофрукты в блендере до однородной массы.

Добавьте кэроб, нарубленный миндаль, семечки и пряности. Перемешайте.

Сформируйте из массы конфеты.

Фото: Екатерина Кутузова Статьи по теме Как приготовить домашние конфеты: 4 полезных рецепта Полезные конфеты из орехов и сухофруктов: 7 рецептов Как приготовить самые полезные домашние конфеты Как приготовить полезные батончики

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