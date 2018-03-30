5 рецептов полезных веганских конфет 

106 calories
Конфеты с курагой и инжиром
Для украшения этих конфет лучше всего подойдут тыквенные и подсолнечные семечки. Конфеты с курагой и инжиром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 106 ккал
Ингредиенты
Курага 200 г Инжир 150 г Мука (миндальная) 60 г Семена (тыквенные и подсолнечные) для украшения
Вымойте курагу и инжир и замочите в воде на несколько часов.
Измельчите сухофрукты в блендере до однородной массы.
Добавьте миндальную муку и перемешайте.
Сформируйте из массы шарики и украсьте конфеты семечками.
150 calories
Конфеты с финиками и фундуком
Веганские конфеты из сухофруктов, орехов и семян — ничего лишнего. Конфеты с финиками и фундуком СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 7 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 150 ккал
Ингредиенты
Финики 200 г Орехи (фундук) 50 г Кэроб 40 г Мак для украшения
Вымойте финики и замочите в воде на несколько часов.
Измельчите финики в блендере до однородной массы.
Добавьте кэроб и нарубленный фундук. Перемешайте.
Сформируйте из массы кубики и посыпьте конфеты маком.
188 calories
Конфеты с финиками и фисташками
Секретный ингредиент этих конфет — кардамон. Конфеты с финиками и фисташками СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 188 ккал
Ингредиенты
Финики 200 г Орехи (фисташки молотые) 50 г Кэроб 40 г Кардамон ½ г Вымойте финики и замочите в воде на несколько часов.
Измельчите финики в блендере до однородной массы.
Добавьте кэроб и молотый кардамон. Перемешайте.
Сформируйте из массы шарики и обваляйте конфеты в молотых фисташках.
148 calories
Трюфель с финиками и миндалём
Полезный вариант трюфелей с сухофруктами, орехами и кэробом. Трюфель с финиками и миндалём СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 9 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 148 ккал
Ингредиенты
Финики 250 г Орехи (миндаль) 50 г Кэроб 40 г Какао (или кэроб) для украшения
Вымойте финики и замочите в воде на несколько часов.
Измельчите финики в блендере до однородной массы.
Добавьте кэроб и нарубленный миндаль. Перемешайте.
Сформируйте из массы шарики и обваляйте конфеты в какао или в кэробе.
105 calories
Конфеты «Пряная курага»
Необычный вкус этим конфетам придают пряности — корица и имбирь. Конфеты «Пряная курага» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 14 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 105 ккал
Ингредиенты
Курага 200 г Инжир 100 г Орехи (миндаль) 60 г Семена (тыквенные) 40 г Корица 1 ч. л. Имбирь (молотый) ½ ч. л.
Вымойте курагу и инжир и замочите в воде на несколько часов.
Измельчите сухофрукты в блендере до однородной массы.
Добавьте кэроб, нарубленный миндаль, семечки и пряности. Перемешайте.
Сформируйте из массы конфеты.
Фото: Екатерина Кутузова Статьи по теме Как приготовить домашние конфеты: 4 полезных рецепта Полезные конфеты из орехов и сухофруктов: 7 рецептов Как приготовить самые полезные домашние конфеты Как приготовить полезные батончики
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