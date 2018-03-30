Наших детей с самого рождения убивают ядовитым питанием

На ужасные ухищрения, чтобы обойти жесткие санитарные нормы, идут российские производители детского питания — пюре, соков, йогуртов, смесей, каш… Следствие этого — резкий рост заболеваемости раком, ожирение, болезни эндокринной и пищеварительной системы.

Фритюрный жир — на радость олигархам

Требования к детскому питанию в России регламентированы очень жестко действующими СанПиНами, за соблюдением которых призван следить Роспотребнадзор . Большая часть требований касается использования пищевых жиров: важно знать, что для питания детей запрещено использовать сливочное масло жирностью ниже 72%; хлопковое и кунжутное растительные масла; спреды; маргарин и другие гидрогенизированные масла и жиры; жиры с высоким содержанием насыщенных жирных кислот; любые кулинарные жиры, свиное или баранье сало; жиры специального назначения (в том числе твердый фритюрный жир), а также заменители молочного жира.

То есть под прямой запрет попадают все переработанные пищевые продукты, пицца, чипсы, ну и, конечно, фаст-фуд. Даже для взрослых людей Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), строго следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), требует снизить потребление трансизомеров жирных кислот до 1% от суточной калорийности рациона питания.

Тем более, что такие трансизомеры очень любят недобросовестные кулинары и кондитеры. С точки зрения бизнеса они очень удобны: имеют длительный срок хранения, более низкую точку плавления, могут использоваться и нагреваться многократно при фритюре…

Но при этом все «вредные» жиры приводят к целому букету заболеваний — это атеросклероз, поражающий сердце и сосуды, сахарный диабет, ожирение и многие другие…

Правда, все ограничения — лишь на бумаге. На самом деле, два крупнейших в России агентства, которые занимаются исследованием качества пищевых продуктов, Роскачество и Росконтроль в ходе неоднократных проверок детского питания находили грубейшие санитарные нарушения.

Конечно, добропорядочные производители не позволяют себе подменять молочный жир растительным. Зато и молочнокислые продукты изготавливаются из обезжиренного молока, хотя молочный жир для ребенка — это важнейший источник незаменимых жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

Йогурты красит козелец

Откровенно мухлюют производители и со всеми другими компонентами: белками, пищевыми волокнами, микроэлементами, витаминами… Часто производители завышают содержание сахара (в сравнении с тем, что указано на этикетке): только представьте, в одной баночке питьевого йогурта растворено по три кусочка сахара! Это столько же, как в сладкой газировке, которую не зря считают главным «вредителем»…

А вот, например, содержание кальция (основного микроэлемента, который отвечает за формирование костей и зубов), напротив, меньше, чем обещано на этикетке. В обогащенном йогурте на поверку его бывает меньше даже, чем в молоке.

В продуктах, которые изготовлены из растительного сырья (скажем, детские каши и пюре) искусственно занижается производителями содержание полезных пищевых волокон. Как, кстати, и содержание витамина С (аскорбиновой кислоты). Значит, либо технологии на производстве не обеспечивают сохранность вносимого витамина С, либо обещанное обогащение не проводилось вовсе. А, например, в восстановленных соках (в отличие от соков прямого отжима) витамин С и вовсе не сохраняется — такова технология производства.

Иногда производители не указывают на этикетке содержание в продукте глюкозы и фруктозы, что, по сути, является введением потребителя в заблуждение. В кисломолочных напитках содержание полезных молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий — также зачастую занижается.

При этом в составе детского питания можно обнаружить самые экзотичные, но отнюдь не безопасные, добавки — например, сок черной моркови. Он придает продуктам приятный розоватый оттенок. Хотя не стоит обманываться: речь идет вовсе не о привычной моркови, а о другом растении семейства астровых — это козелец, или скорцонера. Он не допущен для использования в составе продуктов детского питания.

В предназначенных для питания детей мясных продуктах (например, сосисках) применяют вытяжку препарата коллагенового животного белка, углеводные гелеобразователи и фосфаты (они удерживают влагу). Производители, не экономя, добавляют туда соль — не считаясь с жесткими ограничениями для детского питания, зато чтобы вкусно было (как им, взрослым, кажется).

Когда молоко разбавляют меламином

Каким же образом правильно выбирать детское питание, чтобы не обмануться? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, одним из руководителей Центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ

«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, как вы считаете, технические регламенты Таможенного союза, которые касаются детского питания, жесткие в сравнении с общемировой практикой?

— Жесткие?! Одна моя знакомая пожаловалась на реакцию, напоминающую аллергическую. у грудного ребенка, на заменитель женского грудного молока известной швейцарской фирмы, рекомендованный ей врачом. После замены детского питания российской фасовки на фирменную швейцарскую проблема исчезла.

Почему? Отвечу. Посмотрите Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В статье 8 «Требования безопасности к специализированной пищевой продукции» написано, цитирую по тексту: «Пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста не должна содержать трансизомеров жирных кислот в заменителях женского молока более 4 процентов от общего содержания жирных кислот».

Это в 4 раза больше, чем разрешено в Европе для взрослых и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). А про детей я уже. Вывод: бездумное послабление требований к детскому питанию в нашей стране калечит наших детей и приводит к росту заболеваемости.

«СП»: — Но ведь есть на прилавках и откровенный контрафакт?

— Конечно, есть контрафактные и фальсифицированные детские продукты питания. Самым ярким примером могут служить меламиновые молочные смеси. Напомню, меламин используется недобросовестными производителями при производстве пищевых продуктов, для повышения измеряемой при анализе концентрации белка.

Вот Роскачество четыре года назад проверяло детские йогурты. Хорошо помню это исследование со странным результатом. В детском йогурте белка очень много, а кальция совсем нет — значит, он изготовлен не из молока. И эксперт, комментируя результаты исследования, долго рассуждает, как это может быть, упуская простой ответ, который можно было получить дополнительной экспертизой.

Сделайте детский йогурт из китайского искусственного меламинового молока и у вас будет зашкаливать классический анализ на белок и не будет кальция натурального молока. Отсюда у детей — аллергии и мочекаменная болезнь. Я хотел бы верить, что у нас нет настолько недобросовестных производителей, но результаты то исследования — налицо!

«СП»: — А часто ли, судя по вашей практике, недобросовестные производители используют неразрешенные пищевые добавки?

— Из неразрешенных ингредиентов это чаще всего дешевый технический пальмовый жир, сахароза и соль, разрушающие детскую печень, поджелудочную железу, пищеварительный тракт. Из пищевых добавок — красители, ароматизаторы, консерванты, загустители. Нередко недобросовестный производитель «забывает» об этом писать на этикетке и мы находим запрещенные компоненты только в нашей лаборатории.

Есть и еще такая актуальная проблема — использование при производстве детского питания некачественного сырья. Вспомните запрет на ввоз в нашу страну детского питания одного известного мирового производителя (включенного, кстати, Greenpeace в список эколого-ориентированных производителей), которое, как выяснилось при исследовании, производилось из забракованного сырья.

Есть даже и такая проблема — как общая низкая культура производства детского питания. Здесь хочу напомнить исследование Росконтроля, который установил, что даже такой простой в производстве продукт, как детская питьевая вода в бутылках, содержит следы сточных вод, токсичных металлов. А значит, такую воду можно пить только после предварительного кипячения.

Мы разрушаем здоровье наших детей и в итоге получили всплеск заболеваемости раком, который молодеет в России, и на сегодня его рост составляет 1,5% ежегодно. По словам гендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрея Каприна, за последние десять лет показатель заболеваемости на 100 тысяч населения всеми видами рака вырос на 20,4%. И некачественное детское питание, уверен, — одна из основных тому причин.

Новости здоровья: Российские ученые разработали лекарство от рака на основе грудного молока

Новости о питании: Ученые: фруктовые соки угрожают жизни людей