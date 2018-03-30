И без мяса вкусно! Как приготовить постные борщ и плов?

Не знаете, что приготовить своим близким в Великий пост? Корреспондент « АиФ Оренбург » поделился рецептом своего борща и монастырского плова.

Секрет в лимоне

В нашей семье борщ всегда был главным блюдом. Причем у мамы удавались как традиционный вариант — с мясом, так и постный. Когда я покинула родные стены, то пришлось учиться варить его самой. Но если борщ на мясе получался вкусным, то без него выходил пресный суп.

И только спустя три года я разгадала мамин секрет. Вернее, я просто спросила у мамы, почему мой борщ не такой, как у нее, и она сказала, что добавляет в него немного уксуса «для кислинки». Я не замедлила проверить и осталась довольной результатом. Прошло еще четыре года, и я узнала, как сделать постный борщ еще вкуснее. Все дело в лимоне. Добавьте сок лимона в ваше варево, и вы получите неземной вкус.

Ингридиенты

Капуста — 200. Картофель — 2 шт. Свекла — 2 шт. Морковка — 1 шт. Луковица — 1 шт. Лимон — треть или 0,5. Уксус — 1 ч.л. Соль — 1 ч.л. Черный перец — по вкусу. Лавровый лист — 1 листочек.

Процесс

Готовим борщ на 6-7 порций. В первую очередь ставим на огонь воду, и когда она закипает, опускаем нарезанную тонко-тонко капусту. Готовим свеклу. Если вы хотите, чтобы борщ получился красным, разделите свеклу на две части. Первую (большую часть) нарежьте длинными тонкими полосками и опустите в воду вслед за капустой, а вторую часть оставьте напоследок. Нарежьте ее мелкими тонкими полосками, добавите их в конце варки, и они снова насытят борщ красным цветом. Натрите на терке морковь, нарежьте лук и через минут 10 варки капусты и свеклы, добавьте в кастрюлю. Вы, конечно, можете сделать поджарку, но это дополнительная трата времени, которое особенно ценится в пост. Кроме того, устав во многие дни не допускает добавлять в пищу масло. Еще через минут 10 добавьте нарезанный картофель, а минут через 5 оставшуюся свеклу. Посолите и поперчите варево. Добавьте примерно половину чайной ложечки уксуса. Выдавите в него сок половины маленького лимона (по вкусу). Бросьте лавровый лист. Следите за готовностью блюда.

Борщ получается освежающим, с приятной «кислинкой». Разлейте по тарелкам и посыпьте сверху свежей зеленью — и вкусно, и полезно в период весеннего авитаминоза.

Плов по-монастырски

Мне никогда не удавался традиционный плов с мясом — обычно получалась просто рисовая каша с мясом. Однажды в Великий пост в монастыре я попробовала постный плов. У повара Тамары он особенно удавался. Тарелки с ним в трапезной быстро становились пустыми. Батюшка даже пошутил: «Ох, Тамара, наверное, тайком пять банок тушенки бухнула». Но вместо мяса в плове были грибочки.

Тамара поделилась рецептом, я не замедлила повторить за ней. Получилось, конечно, не так, как у нее, но тоже довольно аппетитно.

Ингридиенты

Рис — 1 ст. Морковь — 1-1,5 шт. Грибы — 200 г. Лук — 1 шт. Приправа для плова — 3 ст.л. Чеснока — 1 головка. Соль — 1 ч.л. Растительное масло — 7-8 ст.л.

Процесс

Заливаем рис водой на полчаса или час. В это время промываем горячей водой грибочки и нарезаем их на мелкие кусочки. Жарим грибы на сковороде на растительном масле. Грибы, которые продаются в магазинах зимой и весной, не выделяют воду, поэтому следите, чтобы они не пригорели. Пожарили и отложили сковородку в сторону. Трем морковку и нарезаем лук, нарезаем мелко зубчик чеснока. Поджариваем морковь на сковородке на растительном масле, затем добавляем лук, когда он слегка желтеет, немного солим, добавляем грибы и выкладываем сверху рис. Заливаем рис кипяченной водой, чтобы вода была выше крупы на 3 сантиметра. Солим, добавляем три столовых ложки приправы для плова, измельченный зубчик чеснока и доводим до кипения. Когда вода выкипет, помешайте слегка плов, воткните в центр блюда оставшиеся очищенные зубчики чеснока и готовьте еще примерно 30 минут на среднем огне. Плов готов!