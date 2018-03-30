10 самых распространенных ошибок приготовления мяса

Наверняка даже самому далекому от кухни человеку за свою жизнь приходилось не раз и не два сталкиваться с приготовлением самого разнообразного мяса, что уж говорить про тех, кому кулинарные хлопоты только в радость. Но большой поварской стаж не всегда является показателем мастерства и страховкой от самых простых ошибок, допустить которые может разве что новичок-любитель. Незначительные на первый взгляд, они, тем не менее, напрямую влияют на вкусовые характеристики блюда, да и вообще на его пригодность к употреблению в пищу. Переоценить значение последнего, согласитесь, довольно сложно.

Мы составили список из 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются во время приготовления мяса, чтобы помочь вам навсегда забыть о них на своей кухне.

—1— Использование одной разделочной доски для всех продуктов

Бактерии, остающиеся после мяса на поверхности разделочной доски, не смываются окончательно, даже если сама доска блещет чистотой. Чтобы каждый раз не устраивать серьезную химчистку кухонных принадлежностей, лучше завести несколько досок для мяса, рыбы, фруктов, хлеба и прочего.

—9— Использование старых деревянных досок

Несмотря на то, что дерево до сих пор считается самым лучшим материалом для изготовления разделочных досок для мяса, их длительное использование приводит к образованию трещин, из которых уже никакими средствами невозможно вытравить скопившиеся бактерии. Регулярно очищайте спецсредствами деревянную поверхность, меняйте доски по мере необходимости и никакие досадные отравления вам не страшны.

—8— Нарезка мяса при комнатной температуре

Полностью разморозили большой кусок мяса для нарезки на мелкие кусочки? Отлично, теперь суйте его обратно в морозильник минут на 30. Это сделает последующие манипуляции с ножом намного более удобными и поможет с легкостью нарезать даже очень тонкие слайсы.

—7— Жарка бекона на сковороде

Удобство использования сковороды для жарки бекона обычно оборачивается последующим оттиранием разбрызганного жира с плиты и стен, но этого можно избежать, просто поместив бекон на противень в холодную духовку и выставив на 18 минут температуру около 200 градусов по Цельсию. Последний способ позволяет бекону равномерно пропечься, улучшив таким образом свои вкусовые качества.

—6— Плотное накрывание кастрюли крышкой

Если плотно накрыть сковородку или кастрюлю, в которой готовится мясо, крышкой, не дав тем самым ему выпустить лишнюю влагу в виде пара, то можно лишиться очень вкусной карамельной корки на поверхности готового блюда.

—5— Неправильная заморозка мяса

Просто бросить свежий кусок мяса в целлофановом пакете в морозилку — значит обеспечить ему «ожог» от заморозки. Сохранить же максимум его вкусовых качеств поможет простое оборачивание в вощенную бумагу или алюминиевую пищевую фольгу с последующим запечатыванием в герметичном морозильном пакете.

—4— Долгое хранение в холодильнике

Мясо птицы и морепродукты не должны находиться в охлажденном виде дольше 2 дней, а размороженные говяжьи и свиные отбивные и стейки — дольше пяти дней. Так что, если не собираетесь готовить мясо именно сегодня, то лучше отправить его в морозилку.

—3— Нарезка мяса сразу после приготовления

Следующие после снятия с огня несколько минут дают возможность сокам внутри мяса равномерно распределиться по куску, что положительно сказывается на его вкусовых характеристиках. Просто дайте стейку без костей или куриной грудке «отдохнуть» пять минут, а целой тушке или жаренным ребрам около получаса, накрыв их фольгой, чтобы предотвратить быстрое остывание.

—2— Размораживание мяса при комнатной температуре

Самая «привлекательная» для роста бактерий в мясе температурная зона находится между 5 и 60 градусами по Цельсию, так что разморозка при комнатной температуре — не такая уж отличная идея, не говоря уж об использовании для этой цели микроволновой печи. Намного лучше просто переложить мясо из морозилки в общую камеру холодильника за 5-8 часов до начала готовки или устроить для него «холодную ванну» в герметичном пакете за час-два.

—10— Использование теплой воды для разморозки мяса

Нетерпение в процессе разморозки может привести к тому, что повар-новичок может поместить заготовку в теплую воду, что равноценно размещению мяса на прилавке, залитом солнечным светом. Предотвратит же взрывное распространение бактерий внутри куска лишь последовательная разморозка в герметичном пакете в холодной воде, которую нужно менять на свежую каждые 20-30 минут.