8 способов сделать яйца вкуснее

Питательные и полезные, яйца могут соперничать с мясом по количеству незаменимых аминокислот. Люди ели яйца еще тогда, когда не были собственно людьми, а представляли собой промежуточные формы вроде неандертальца или австралопитека. Но даже тогда, когда человек даже не мог развести огонь, он любил кушать яйца. Со временем, кухня усложнилась, но яйца никуда не делись. На одной глазунье разнообразие яичных блюд не останавливается — эти рецепты помогут понять, что яйца можно и нужно есть не только на завтрак и их можно превратить в настоящий кулинарный шедевр.

— Сэндвич с карри и яйцом —

Ингредиенты:

8 крупных яиц; 1/3 чашки майонеза; 1 чайная ложка порошка карри; 1 столовая ложка нарезанного свежего зеленого лука; Кошерная соль и черный перец; 4 ломтика черного хлеба; Картофельные чипсы;

Процесс:

Поместите яйца в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, накройте крышкой, выключите огонь и оставьте на 12 минут. Промойте яйца, очистите от скорлупы и нарежьте на половинки. В миске смешайте майонез и порошок карри. На подсушенный хлеб выложите лист салата, яйцо и сверху полейте соусом и украсьте чипсами.

— Пирог из сыра и яиц —

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла; 1 лук, нарезанный; 3 больших яйца; 3/4 чашки сливок; Кошерная соль и черный перец; ½ чашки тертого твердого сыра; 1 столовая ложка красного винного уксуса

Процесс:

Разогрейте духовку. Столовую ложку масла растопите на среднем огне, добавьте лук и обжарьте до мягкости. В средней миске взбейте яйца со сливками. Добавьте соль, сыр и специи. Вылейте в заранее подготовленную форму и запекайте около 40 минут.

— Омлет с томатами и шпинатом —

Ингредиенты:

3 крупных яйца; Кошерная соль и черный перец; 1/2 столовой ложки сливочного масла; 1/2 чашки шпината, нарезанного; 2 столовые ложки масла; 50 граммов вяленых помидоров; 2 столовые ложки сыра фета; Хлеб для сервировки;

Процесс:

В средней миске, взбейте яйца с щепоткой из соли и перца. Растопите сливочное масло в средней сковороде на среднем огне. Добавьте яйца и готовьте, помешивая от 2 до 3 минут. Добавить шпинат, вяленые помидоры и сыр, сложить омлет в трубочку и подавать с тостами.

— Яйца с картофелем, колбасой и луком —

Ингредиенты:

1 килограмм некрупного картофеля; 2 столовые ложки оливкового масла; 8 крупных яиц; Кошерная соль и черный перец; 1 чайная ложка нарезанного свежего зеленого лука

Процесс:

Разогрейте духовку. На противень выложите картофель с маслом, посолите и поперчите. Запекайте до золотистой корочки около 40 минут. Тем временем, в сковородке разогрейте масло, обжарьте колбасу и лук. В миске взбейте яйца, добавьте в сковороду и готовьте помешивая от 2 до 3 минут. Подавать с картофелем и зеленым луком. Ломтики картофеля залить смесью и запекать в духовке около 20 минут.

— Запеченные яйца со сливками и томатами —

Ингредиенты:

1 столовая ложка сливочного масла; 8 столовых ложек жирных сливок; 8 крупных яиц; Кошерная соль и черный перец; 1 столовая ложка нарезанных свежих трав (например, петрушки и укропа); Тосты для сервировки;

Процесс:

Разогрейте духовку и подготовьте порционные горшочки. В каждый положите 2 столовые ложки сливок и разбейте два яйца. Сверху выложите мелкие томаты, специи и перемешайте, не повреждая белок.

— Тост с яйцом и лососем —

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба; 1 столовая ложка сливочного масла; 2 крупных яйца; 1/4 чашки сметаны; 4 ломтика копченого лосося; 1 столовая ложка каперсов; 1 маленькая красная луковица, тонко нарезанная; Черный перец

Процесс:

В куске хлеба вырезать круглое отверстие. Растопить сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Поместить в сковороду хлеб и разбить в отверстие яйцо. Обжарить одну минуту, после чего перевернуть и обжарить с другой стороны. Подавать, выложив сверху лосось, сметану, каперсы и красный лук.

— Салат с беконом и яйцами всмятку —

Ингредиенты:

5 крупных яиц; 4 ломтика бекона; 3 столовые ложки красного винного уксуса; 1 столовая ложка оливкового масла; 2 крупных красных перца; Листья салата, черный перец;

Процесс:

Отварите яйца в течение 6 минут, промойте под холодной водой и аккуратно очистите от скорлупы. В большой сковороде обжарьте бекон, добавьте уксус и оливковое масло. Смесь выложить на подушку из салата, яйца разделить на две половины. Подавать, посыпав кунжутом и свежим перцем.

— Шакшука —

Шакшука — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Шакшука представляет собой нечто гораздо большее, чем яичница с помидорами — это целый пласт израильской кухни, который имеет множество вариаций. Несмотря на то, что появилась она в Северной Африке, настоящее признание шакшука завоевала на иудейских землях. Там ее едят на завтрак, обед, но ни в коем случае не на ужин. Такова традиция, но вне Израиля никто вам не запретит есть шакшуку даже ночью. Рецептов шакшуки существует множество, но принцип сохраняется — яйца жарятся в специальном соусе из томатов и перца.

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла; 1 некрупная луковица; 1 головка чеснока; 1 болгарский красный перец; 2 помидора; 2 столовые ложки томатной пасты; 1 чайная ложка порошка чили; 1 чайная ложка паприки;

Процесс:

В сковороде разогреть оливковое масло, обжарить лук и чуть позже — чеснок. Когда лук и чеснок поджарятся, выложите туда нарезанный перец, затем томатную пасту и жарим около 10 минут. После заправляем специи и перемешиваем. Яйца нужно аккуратно разбить прямо на соус, стараяясь, чтобы они не соприкасались со сковородой. Жарить до полной готовности яиц, не помешивая и не взбалтывая.