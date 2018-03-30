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АиФ-Алтай объявляет фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!»
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АиФ-Алтай объявляет фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
АиФ-Алтай и Бочкаревский пивоваренный завод объявляют фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!».
Скоро лето, и многие хотят привести себя в форму после длительной зимы. Известно, что вода, а особенно минеральная — самый важный продукт для похудения и используется в многочисленных диетах. Большинство людей, которые следят за своим весом, имеют проверенные рецепты диетического питания.
«АиФ»-Алтай» предлагает поделиться вашими секретами!
Победителя ждет подарок, который поможет ему быть в отличной форме, — абонемент в бассейн!
Условия конкурса:
Приготовить ваше любимое диетическое блюдо (или продукт). Сфотографировать его вместе с бутылкой воды «Завьяловская». Написать небольшой рассказ о вашей диете.
Ждем ваших заявок и фотографий на адрес konkurs.aif@mail.ru до 18 апреля. В письме укажите ваши Ф. И. О., сотовый телефон.
Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит главный приз! Успехов!
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