АиФ-Алтай объявляет фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!»

АиФ-Алтай и Бочкаревский пивоваренный завод объявляют фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!».

Скоро лето, и многие хотят привести себя в форму после длительной зимы. Известно, что вода, а особенно минеральная — самый важный продукт для похудения и используется в многочисленных диетах. Большинство людей, которые следят за своим весом, имеют проверенные рецепты диетического питания.

«АиФ»-Алтай» предлагает поделиться вашими секретами!

Победителя ждет подарок, который поможет ему быть в отличной форме, — абонемент в бассейн!

Условия конкурса:

Приготовить ваше любимое диетическое блюдо (или продукт). Сфотографировать его вместе с бутылкой воды «Завьяловская». Написать небольшой рассказ о вашей диете.

Ждем ваших заявок и фотографий на адрес konkurs.aif@mail.ru до 18 апреля. В письме укажите ваши Ф. И. О., сотовый телефон.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит главный приз! Успехов!